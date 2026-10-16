Buscan a una joven de 24 años desaparecida hace más de seis meses en San Salvador de Jujuy

Buscan intensamente a Ana Paula Araya Cruz, una joven de 24 años que se encuentra desaparecida en San Salvador de Jujuy. Según informó el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición (CINDAC), fue vista por última vez el 1 de abril de 2026 en el barrio Ciudad de Nieva, mientras que la denuncia por su desaparición fue radicada el 15 de octubre.
Las autoridades difundieron su fotografía y sus características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad y obtener información que permita establecer su paradero.
Características de la joven desaparecida en Jujuy
De acuerdo con los datos proporcionados por el CINDAC, Ana Paula Araya Cruz tiene 24 años, mide aproximadamente 1,60 metros y presenta las siguientes características físicas:
La joven fue vista por última vez en el barrio Ciudad de Nieva, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre los lugares donde podría encontrarse.
Cómo aportar información sobre su paradero
Desde el CINDAC solicitaron a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Ana Paula Araya Cruz, se comunique inmediatamente con las autoridades.
Los canales de contacto habilitados son:
Las autoridades remarcaron la importancia de compartir la información de búsqueda para ampliar su difusión y facilitar la recepción de datos que puedan ayudar a localizarla.
Cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar importante para avanzar en la búsqueda de la joven jujeña.
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