Buscan a una joven de 24 años desaparecida hace más de seis meses en San Salvador de Jujuy

Buscan a una joven de 24 años en Jujuy: fue vista por última vez en Ciudad de Nieva

Buscan intensamente a Ana Paula Araya Cruz , una joven de 24 años que se encuentra desaparecida en San Salvador de Jujuy. Según informó el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición (CINDAC), fue vista por última vez el 1 de abril de 2026 en el barrio Ciudad de Nieva, mientras que la denuncia por su desaparición fue radicada el 15 de octubre.

Operativo binacional. Buscan a Maximiliano Martínez: 250 efectivos rastrillan la frontera y hubo allanamientos en Villazón

Policiales. Misterio en Catamarca: buscan a una joven desaparecida hace un mes y citarán a camioneros para declarar

Las autoridades difundieron su fotografía y sus características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad y obtener información que permita establecer su paradero.

De acuerdo con los datos proporcionados por el CINDAC, Ana Paula Araya Cruz tiene 24 años, mide aproximadamente 1,60 metros y presenta las siguientes características físicas:

La joven fue vista por última vez en el barrio Ciudad de Nieva, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre los lugares donde podría encontrarse.

Vestimenta al momento de su desaparición: se desconoce.

Cómo aportar información sobre su paradero

Desde el CINDAC solicitaron a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Ana Paula Araya Cruz, se comunique inmediatamente con las autoridades.

Los canales de contacto habilitados son:

911: línea de emergencias.

WhatsApp: 388-6828607.

WhatsApp: 388-6860239.

También se puede acudir a la comisaría más cercana.

Las autoridades remarcaron la importancia de compartir la información de búsqueda para ampliar su difusión y facilitar la recepción de datos que puedan ayudar a localizarla.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar importante para avanzar en la búsqueda de la joven jujeña.