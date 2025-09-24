Cambios en la circulación en la avenida Azopardo y Eva Perón

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó a conductores y a la población en general, que habrá cambios en la intersección de Avenida Azopardo y Avenida Eva Perón en San Salvador de Jujuy.

Las modificaciones son por la puesta en funcionamiento del semáforo ubicado en esa zona desde este miércoles 24 a las 17 horas. Las disposiciones son en la calle Quichagua que pasará a tener un solo sentido de circulación, desde Azopardo hacia Cerro Labrado.

Cambios en el transporte en avenida Azopardo y Eva Perón

Las unidades de transporte urbano de pasajeros que se dirijan hacia la zona sur circularán por las calles Moctezuma, Incahuasi, Avenida Azopardo, Avenida Eva Perón y luego continuarán por su recorrido habitual.

Se dirijan hacia el casco céntrico fijarán parada en Quichagua, entre Av. Azopardo y Guatimozin; mientras que las que se dirijan hacia la zona sur lo harán en Incahuasi y Av. Azopardo. Recomendaron a los conductores y peatones prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar.

