Discriminación al distribuir subsidios y obras

"Tenemos una fuerte discriminación de la Nación hacia Jujuy en materia de distribución de subsidios", repite y detalla que esa distribución desigual se extiende a las obras que el Gobierno central realiza en la provincia, "sobre todo si uno compara con otras como Salta y Tucumán", y cita como ejemplos las obras del Aeropuerto de Jujuy de la ruta nacional 34.

Con respecto a la primera, Sadir señala que los trabajos en el aeropuerto están paralizados y que por eso la obra no se puede terminar. Y sobre la ruta 34 comenta: "En algunos tramos (la obra) va a un ritmo muy lento, como para decir que se hace algo, y provoca un problema importante en Pampa Blanca, donde Rentas hacía controles que hoy no puede realizar por el trabajo inconcluso, ya que no nos dejan tomar posesión. El problema no solo es la obra sino todo lo conexo a trabajar en esa zona".

En ese sentido, el ministro agrega: "A la hora de la ejecución lo que llega en recursos es poco y los planes no se pueden ejecutar. La paralización del Gobierno nacional se hace sentir sobre todo en provincias como la nuestra, que tienen un símbolo político distinto (al del oficialismo nacional).