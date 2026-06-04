Caso Pocho Oviedo: 5 años de prisión efectiva para Mauro Aredes

Mauro Luciano Aredes fue condenado a 5 años de prisión efectiva por la muerte de Rubén “Pocho” Oviedo, el hombre que fue atropellado en 2019 en San Salvador de Jujuy. La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N°3, que lo consideró autor material y responsable del delito de homicidio culposo agravado.

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Durante la lectura del fallo, el tribunal resolvió condenar a Aredes por el delito previsto en el artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal. Además, se ordenó que, una vez firme la sentencia, se disponga su inmediata detención y traslado a la dependencia del Servicio Penitenciario que corresponda.

La causa estaba caratulada inicialmente como homicidio simple con dolo eventual, pero finalmente el tribunal resolvió condenar a Mauro Luciano Aredes por homicidio culposo agravado.

La sentencia fue dictada por unanimidad en el expediente N° 6506/2023. En la parte dispositiva, el tribunal fijó una pena de 5 años de prisión y dispuso que, cuando el fallo quede firme, se ordene la detención del condenado.

El caso llegó a esta instancia luego de años de espera para la familia de Rubén Oviedo, que reclamó justicia desde el inicio del proceso.

Embed - CONDENARON A MAURO AREDES POR LA MUERTE DE POCHO OVIEDO

“Buscábamos una condena ejemplar”

Tras conocerse la sentencia, Patricia, hija de Rubén “Pocho” Oviedo, habló con la prensa y expresó una mezcla de alivio y disconformidad por la pena impuesta.

“Esperábamos otra sentencia, deja un gusto a poco, pero entendemos que si se dio esta, entonces es lo que se dictamina por ley y es una condena que la tiene que cumplir”, sostuvo.

Patricia remarcó que el objetivo de la familia era que el fallo sirviera como mensaje para otros conductores. “Nosotros lo que buscábamos era una condena ejemplar, que las personas que conducen motos, autos, lo que sea, la piensen antes de manejar borrachos en estado de ebriedad”, expresó.

"Que las personas que conducen motos, autos, lo que sea, la piensen antes de manejar borrachos” "Que las personas que conducen motos, autos, lo que sea, la piensen antes de manejar borrachos”

Siete años de espera

La hija de Pocho también habló del largo camino judicial que atravesó la familia desde la muerte de su padre. Según dijo, no solo fue doloroso el hecho que terminó con la vida de Rubén Oviedo, sino también el proceso posterior.

“Nosotros también hemos pasado un proceso, ya llevamos siete años de espera”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las demoras en la causa y sostuvo que la familia del acusado también colaboró para extender los tiempos. “No solamente fue tortuoso el proceso que lo llevó a la muerte a mi papá, sino todo este proceso de espera”, señaló.

La palabra del abogado de la familia

El abogado Carlos Espada, representante de la familia de Rubén Oviedo, también valoró la sentencia, aunque aclaró que deberán analizar el fallo para definir si corresponde presentar algún recurso.

“Después de mucho tiempo, de muchos años, finalmente llegamos al día donde se conoció la sentencia. Nosotros no habíamos venido a buscar esto, pero sí tenemos la sensación de que se hizo justicia”, expresó.

Espada remarcó que el fallo representa un punto importante para la familia. “Pudimos hacer justicia por la memoria del Pocho”, sostuvo.

“Este piso nos da satisfacción”

El abogado explicó que, si bien la familia aspiraba a otra calificación y a una pena mayor, la condena de 5 años de prisión efectiva deja una sensación de justicia dentro de las posibilidades que podían darse en el juicio.

“Este piso que hoy tenemos, que es el cumplimiento de una condena de 5 años de cumplimiento efectivo, nos da la satisfacción de sentir que las cosas las hicimos conforme a derecho”, indicó.

Además, agregó que Patricia y toda la familia pudieron llegar a un punto final después de años de reclamo. “Después de tanto caminar, Patricia y toda la familia pudimos darle la paz que tiene ya haber llegado a un punto final”, señaló.

image Caso Pocho Oviedo: “Después de tanto caminar, Patricia y toda la familia pudimos darle la paz que tiene ya haber llegado a un punto final”

Evaluarán si recurren el fallo

Consultado sobre la calificación legal, Espada confirmó que finalmente el hecho quedó encuadrado como culposo, con agravantes previstos en el segundo párrafo del artículo 84 bis del Código Penal.

“Quedó como culposo, con una serie de agravantes que están previstas en el segundo párrafo del artículo 84 bis”, explicó.

De todos modos, el abogado aclaró que la sentencia será analizada por la querella.

“Nos quedará a nosotros revisar el fallo, ver si eventualmente recurrimos”, sostuvo. “Nos quedará a nosotros revisar el fallo, ver si eventualmente recurrimos”, sostuvo.

Lo más importante

Mauro Luciano Aredes fue condenado por la muerte de Rubén “Pocho” Oviedo.

La pena fue de 5 años de prisión efectiva .

. El tribunal lo consideró autor de homicidio culposo agravado .

. Cuando la sentencia quede firme, se ordenará su detención.

La familia esperaba una pena mayor, pero valoró que haya condena.

El abogado Carlos Espada afirmó que evaluarán si recurren la sentencia.

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