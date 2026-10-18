Castraciones en Jujuy: el cronograma de Zoonosis para esta semana

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció nuevas jornadas de atención para mascotas durante esta semana . El cronograma comenzará el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el viernes 23, con servicios destinados a promover la salud animal y la tenencia responsable.

Jujuy. Zoonosis: el quirófano móvil recorrerá distintos barrios de Jujuy y habrá un operativo animal

Jujuy. Zoonosis dio a conocer el nuevo cronograma de castraciones para esta semana

El quirófano móvil visitará distintos barrios de la capital jujeña, mientras que el viernes se realizará un operativo integral que incluirá varias prestaciones veterinarias, cómo castración y vacunación, para perros y gatos.

Los operativos de castración se desarrollarán en los siguientes puntos de San Salvador de Jujuy:

La propuesta busca facilitar el acceso a los servicios veterinarios y acercar la atención a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Jueves 22 de octubre, a las 14: Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes.

Miércoles 21 de octubre, a las 8: manzana 3, lote 18, calle El Progreso, barrio Punta Diamante.

Martes 20 de octubre, a las 14: polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio, barrio 13 de Julio.

Lunes 19 de octubre, a las 8: CIC Che Guevara, manzana 1, lote 1, barrio Che Guevara.

Operativo de bienestar animal en el barrio 8 de Marzo

Además del recorrido del quirófano móvil, el viernes 23 de octubre se llevará adelante una jornada integral de bienestar animal.

La actividad se realizará de 14 a 17 en el barrio 8 de Marzo, manzana 18, lote 1, sobre calle La Mendieta.

Durante el operativo, los vecinos podrán acceder a los siguientes servicios:

Castración de mascotas , con turno previo.

Desparasitación.

Vacunación.

Registro de mascotas.

Un espacio informativo para consultas y denuncias por maltrato animal.

Para acceder a la castración durante esta jornada especial, será necesario contar con un turno previo.

Promueven la tenencia responsable de mascotas

Estas acciones forman parte de las políticas municipales orientadas al cuidado y la prevención en materia de salud animal. La castración, la vacunación y la desparasitación son herramientas importantes para proteger a las mascotas y contribuir al bienestar de la comunidad.

Los vecinos interesados en participar pueden tener en cuenta las fechas, los horarios y las direcciones previstas para cada operativo.