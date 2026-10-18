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18 de octubre de 2026 - 20:27
Jujuy.

Castraciones en Jujuy: el cronograma de Zoonosis para esta semana

La Dirección de Zoonosis recorrerá distintos barrios de San Salvador de Jujuy del lunes 19 al jueves 22 de octubre. Además, el viernes habrá una jornada integral con vacunación, desparasitación y registro de mascotas.

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Por  Agustín Weibel
Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció nuevas jornadas de atención para mascotas durante esta semana. El cronograma comenzará el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el viernes 23, con servicios destinados a promover la salud animal y la tenencia responsable.

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Dónde estará el quirófano móvil de Zoonosis

Los operativos de castración se desarrollarán en los siguientes puntos de San Salvador de Jujuy:

  • Lunes 19 de octubre, a las 8: CIC Che Guevara, manzana 1, lote 1, barrio Che Guevara.

  • Martes 20 de octubre, a las 14: polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio, barrio 13 de Julio.

  • Miércoles 21 de octubre, a las 8: manzana 3, lote 18, calle El Progreso, barrio Punta Diamante.

  • Jueves 22 de octubre, a las 14: Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes.

La propuesta busca facilitar el acceso a los servicios veterinarios y acercar la atención a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Operativo de bienestar animal en el barrio 8 de Marzo

Además del recorrido del quirófano móvil, el viernes 23 de octubre se llevará adelante una jornada integral de bienestar animal.

La actividad se realizará de 14 a 17 en el barrio 8 de Marzo, manzana 18, lote 1, sobre calle La Mendieta.

Durante el operativo, los vecinos podrán acceder a los siguientes servicios:

  • Castración de mascotas, con turno previo.

  • Desparasitación.

  • Vacunación.

  • Registro de mascotas.

  • Un espacio informativo para consultas y denuncias por maltrato animal.

Para acceder a la castración durante esta jornada especial, será necesario contar con un turno previo.

Promueven la tenencia responsable de mascotas

Estas acciones forman parte de las políticas municipales orientadas al cuidado y la prevención en materia de salud animal. La castración, la vacunación y la desparasitación son herramientas importantes para proteger a las mascotas y contribuir al bienestar de la comunidad.

Los vecinos interesados en participar pueden tener en cuenta las fechas, los horarios y las direcciones previstas para cada operativo.

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