Una cooperativa jujeña quedó entre las tres finalistas de un premio internacional

Cauqueva: la cooperativa jujeña quedó entre las finalistas de los WorldFMC Awards

La Cooperativa Cauqueva de Maimará alcanzó una instancia internacional al quedar seleccionada entre las tres finalistas de los WorldFMC Awards. El reconocimiento distingue iniciativas vinculadas con mercados de agricultores, sostenibilidad e innovación, y tendrá su definición entre el 6 y el 9 de octubre en Nairobi, Kenia.

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La Cooperativa Agropecuaria y de Alimentos Cauqueva , radicada en Maimará, fue incluida entre las tres experiencias que llegaron a la instancia final de los WorldFMC Awards , organizados por la World Farmers Markets Coalition.

El certamen busca reconocer proyectos vinculados con mercados de productores que generen impacto en sus comunidades, promuevan modelos sostenibles y desarrollen alternativas innovadoras dentro del sector agroalimentario.

La postulación de Cauqueva fue impulsada desde Argentina por Sabe la Tierra , red dedicada a promover el consumo responsable y los circuitos de comercialización directa entre productores y consumidores.

La presentación estuvo a cargo de Angie Ferrazzini, fundadora de esa organización, quien destacó el trabajo que la cooperativa jujeña desarrolla en torno a la agricultura familiar, los cultivos nativos, el agregado de valor y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Maimará llegará a la instancia final en Nairobi

La definición del reconocimiento internacional se realizará entre el 6 y el 9 de octubre en Nairobi, Kenia, donde se conocerá cuál de los proyectos finalistas recibirá la distinción.

Antes de esa instancia, Cauqueva deberá completar una nueva etapa de presentación. Javier Rodríguez, referente de la cooperativa, confirmó que la entidad tiene plazo hasta el 23 de septiembre para enviar una producción audiovisual destinada al jurado internacional.

Ese material permitirá mostrar el trabajo que se realiza desde Maimará y presentar ante los evaluadores el alcance de las iniciativas productivas que se desarrollan en la Quebrada de Humahuaca.

La presencia de Cauqueva entre los proyectos seleccionados también pone nuevamente en agenda el potencial de las producciones locales. En las noticias de Jujuy publicadas en TodoJujuy se refleja habitualmente el crecimiento de emprendimientos que buscan incorporar valor agregado a materias primas y productos de la provincia.

Pétalos Andinos, uno de los productos que impulsó a Cauqueva

Uno de los desarrollos que ganó notoriedad dentro de la cooperativa es Pétalos Andinos, una línea de papas fritas elaborada con variedades nativas de la región.

El producto logró mayor visibilidad luego de recibir la distinción nacional Innovamos, un reconocimiento que favoreció su posicionamiento y ayudó a ampliar su llegada comercial.

La cooperativa también trabajó en una estrategia de difusión a través de redes sociales, que permitió fortalecer su presencia en el mercado regional.

Actualmente, de acuerdo con la información difundida, el mayor volumen de ventas se concentra en Jujuy, mientras que también se registra un crecimiento progresivo de la demanda en Salta.

La inclusión de Cauqueva entre las tres finalistas de los WorldFMC Awards representa así una nueva exposición internacional para un proyecto productivo nacido en Maimará, con una propuesta que combina agricultura familiar, productos nativos y desarrollo comunitario.

La definición llegará en octubre y marcará el cierre de una instancia que ya colocó a una cooperativa jujeña dentro de una competencia de alcance global.