domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 08:50
Sorpresa.

¿Cazzu en Jujuy?

La artista jujeña Cazzu fue vista disfrutando del verano en Tilcara. Una fan aprovechó al máximo el momento.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
¿Cazzu en Jujuy?

¿Cazzu en Jujuy?

Vestida de manera informal, con ropa deportiva y una gorra para pasar desapercibida, Cazzu fue identificada mientras caminaba por las calles de la localidad quebradeña durante el fin de semana. En la imagen difundida se la ve relajada y sonriente, disfrutando del entorno natural del norte jujeño.

&iquest;Cazzu en Jujuy?

¿Cazzu en Jujuy?

Verano en casa

El encuentro se suma a otras señales que indican que la artista estaría pasando el verano en su provincia natal. Días atrás, Cazzu había publicado en sus historias de Instagram una imagen de una verdulería ubicada sobre calle Almafuerte, en el barrio Santa Rosa de Lima, en San Pedro de Jujuy. Aunque la foto no incluía ubicación ni referencias explícitas, seguidores del Ramal reconocieron el lugar de inmediato, generando un fuerte impacto en redes.

Fiel a su costumbre, la cantante suele regresar a Jujuy para pasar las fiestas de fin de año. Como en otras ocasiones, su presencia no pasó inadvertida y volvió a despertar el entusiasmo de sus fans, que celebran cada una de sus visitas a la provincia.

Una vez más, Cazzu eligió la tranquilidad del norte para recargar energías, reafirmando su vínculo con sus raíces y su gente.

