martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 11:38
Aniversario.

"Celebramos la vida": el Club Luján cumple 150 años y lo festeja con un torneo histórico de básquet

El club Luján realiza este fin de semana el torneo “La Naranja Te Llama” con actividades, partidos y convocatoria abierta a la comunidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Club Deportivo Lujan organiza la nueva edición de "La Naranja te Llama"

El Club Deportivo Lujan organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

El presidente del club, Hugo Peñaloza, explicó que el evento forma parte del tradicional torneo “La Naranja Te Llama”, que se juega hace años y que este año adquiere un valor distinto por el aniversario.

Hace años que celebramos la vida a través del club”, destacó Peñaloza, al remarcar el vínculo entre la actividad deportiva, la identidad barrial y la continuidad de generaciones.

Embed - El Club Luján cumple 150 años y lo festeja con un torneo histórico de básquet

Cómo serán las actividades por el aniversario del Club Luján:

Las actividades comenzarán este sábado desde las 8 de la mañana, con partidos durante toda la jornada y una ceremonia prevista para las 19:30. También habrá choques pendientes y encuentros preparatorios para que los equipos lleguen con ritmo de juego.

Peñaloza recordó que el club obtuvo el torneo en dos ediciones consecutivas y afirmó que este año “van por más”, con la participación de equipos femeninos, masculinos y categorías infantiles.

La convocatoria es abierta al público, que podrá acercarse desde la mañana “para acompañar y disfrutar del deporte que formó a tantas personas a lo largo de la vida del club”, señaló el presidente.

El Club Deportivo Lujan organiza la nueva edición de "La Naranja te Llama"
El Club Luján organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

El Club Luján organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

