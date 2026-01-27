"Celebramos la vida": el Club Luján cumple 150 años y lo festeja con un torneo histórico de básquet

El Club Luján celebra sus 150 años de historia y este fin de semana lo hará con un torneo especial que reúne a distintas categorías y convoca a la comunidad deportiva.
El club Luján realiza este fin de semana el torneo “La Naranja Te Llama” con actividades, partidos y convocatoria abierta a la comunidad.
El presidente del club, Hugo Peñaloza, explicó que el evento forma parte del tradicional torneo “La Naranja Te Llama”, que se juega hace años y que este año adquiere un valor distinto por el aniversario.
“Hace años que celebramos la vida a través del club”, destacó Peñaloza, al remarcar el vínculo entre la actividad deportiva, la identidad barrial y la continuidad de generaciones.
Las actividades comenzarán este sábado desde las 8 de la mañana, con partidos durante toda la jornada y una ceremonia prevista para las 19:30. También habrá choques pendientes y encuentros preparatorios para que los equipos lleguen con ritmo de juego.
Peñaloza recordó que el club obtuvo el torneo en dos ediciones consecutivas y afirmó que este año “van por más”, con la participación de equipos femeninos, masculinos y categorías infantiles.
La convocatoria es abierta al público, que podrá acercarse desde la mañana “para acompañar y disfrutar del deporte que formó a tantas personas a lo largo de la vida del club”, señaló el presidente.
