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29 de abril de 2026 - 09:50
Jujuy.

Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero

Tras el choque, hubo cortes momentáneos de tránsito en la zona mientras trabajaba personal policial en el lugar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según los primeros testimonios en el lugar, el choque ocurrió cuando la moto circulaba por calle Echeverría. El conductor del auto relató: “La moto venía subiendo la Echeverría, venían dos jóvenes en la moto”, y agregó que no pudo advertir si los ocupantes llevaban casco.

Choque y tensión

Después del impacto, la situación se volvió más tensa por un cruce entre allegados del motociclista y el remisero. El chofer denunció que fue increpado por una mujer que llegó al lugar. “Yo estaba sentado aquí y vino la mujer a intentar increparme y quería pegarme con el casco”, aseguró.

Por su parte, la madre del joven dio otra versión del episodio y apuntó contra el conductor del remis. “Escuché que mi hijo estaba pasando y el remis le dio de costado”, sostuvo. Además, acusó al chofer de haber agredido a su hijo, aunque confirmó que solo hubo daños materiales.

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Sin heridos, pero con cortes en la zona

Personal del SAME asistió a las personas involucradas en el siniestro, aunque de acuerdo a los datos conocidos no hubo heridos de gravedad y el hecho dejó únicamente daños materiales.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar y dispusieron cortes momentáneos para ordenar la circulación. El tránsito quedó interrumpido sobre calle Iriarte desde Lisandro de la Torre y también sobre Echeverría, con desvíos preventivos en la zona.

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