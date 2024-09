Ciberacoso a representantes en la FNE 2024: qué es y sus consecuencias

Qué consecuencias tiene el ciberacoso

Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa. Puede parecerle que no hay escapatoria posible. Las consecuencias pueden durar largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras:

Mentalmente . Se siente preocupada, avergonzada, estúpida y hasta asustada o enfadada.

. Se siente preocupada, avergonzada, estúpida y hasta asustada o enfadada. Emocionalmente . Se siente avergonzada y pierde interés en lo que le gusta.

. Se siente avergonzada y pierde interés en lo que le gusta. Físicamente. Se siente cansada (pierde el sueño) o sufre dolores de estómago y de cabeza.

María Paz Jure: "La gente se olvida que somos adolescentes"

Antes de retirarse de su reinado, María Paz Jure habló en exclusivo con Canal 4 y reflexionó sobre su paso por la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En ese marco, habló de las lecciones que le dejó esta experiencia y cómo vivió el ciberacoso en redes sociales.

Sobre su experiencia con las redes sociales, Paz manifestó: "Es inevitable entrar a las redes a leer los comentarios. En algún momento te pegan, pero no me afectó mucho. Lo que comentan es lo que viene de uno, no lo que soy yo".

La joven también hace un llamado a la empatía: "Se olvidan que somos adolescentes, 15 a 17 años. La gente que comenta es más grande. Tendrían que ser más empáticos y pensar que la que está recibiendo esos comentarios podría ser su familia y afectarle mucho".

Manuela Sánchez de Bustamante: “Recibí muchos comentarios negativos”

Manuela Sánchez de Bustamante es la Representante de Dr. Manuel Belgrano, habló también de cómo vivió estas últimas semanas a partir de los comentarios que recibió mediante redes sociales.

Sobre esto, la Representante del Colegio José Hernández, dijo que si bien lo vivió con mucha felicidad, recibió muchos comentarios negativos los cuales le afectaron.

“Una lástima que personas grandes opinen sobre niñas tan chicas, que se metan en sus vidas y disfruten con nosotros”, agregó la joven, quien luego de la Elección Provincial aseguró que no la pasó bien por los dichos de adultos en redes sociales.

Manuela Sánchez de Bustamante - Complejo Educativo José Hernández Manuela Sánchez de Bustamante - Complejo Educativo José Hernández

"Cuidemos a nuestras reinas": campaña en la FNE 2024

Dentro de la FNE 2024, las Representantes de los distintos colegios capitalinos se sumaron a la campaña "Cuidemos a nuestras reinas" impulsada por la Dirección de Bienestar Estudiantil en contra el acoso, bullying y comentarios negativos contra las jóvenes.

