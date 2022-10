Además, destacó que “la programación de atenciones en quirófanos se coordina a contra turno, en horario vespertino, para lo que resta de octubre y hasta fin de año".

La modalidad será de dos o tres veces por semana en cada uno de los centros de salud de la provincia, para lo que el personal de los hospitales se comunicará con los pacientes que se encuentran en los primeros lugares de la lista, que deben presentar los estudios pre quirúrgicos para asignar un día y horario para la intervención.

Cabe destacar que las personas que deben realizarse las cirugías solicitan los turnos en los hospitales más cercanos a sus domicilios y reciben un turno, que muchas veces no es cercano a la fecha, por lo que la agilización será muy importante para mejorar la salud de estas personas.

La cirugía de vesícula biliar

La vesícula biliar es un porgano ubicado debajo del hígado que almacena bilis, utilizada por el cuerpo para digerir las grasas en el intestino delgado.

Esta cirugía se realiza generalmente para tratar cálculos biliares y las complicaciones que estos causan. Estos se producen por diversas alteraciones en el metabolismo de algunos componentes de la bilis.

Los síntomas son el dolor intenso del lado derecho del abdomen (debajo de las costillas), vómitos y nauseas.

No se trata de un dolor constante, sino que dura de una a cuatro horas y no se alivia con movimientos intestinales. Suelen desencadenarse después de comer cosas ricas en grasas, aunque no es infrecuente su aparición sin relación con la ingesta de alimentos.

Las complicaciones que pueden tener son la inflamación de la vesícula, la presencia de cálculos en el colédoco, la pancriatitis aguda o el desarrollo de cáncer. Aunque estos no son tan frecuentes.

Es importante que ante la presencia de estos síntomas, el paciente no se automedique y consulte con un especialista en el tema.