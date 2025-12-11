Colonias de vacaciones 2026: abren inscripciones y convocan a profesores e instructores

Abrieron las inscripciones para las colonias de vacaciones en San Salvador de Jujuy tanto para los niños participantes como para quienes deseen sumarse a los equipos de coordinación y actividades deportivas durante enero.

Los interesados en trabajar deberán acercar su Curriculum Vitae a la Dirección de Deportes, ubicada en el Parque San Martín, de 8 a 12 horas.

Las colonias están destinadas a niños y niñas de 6 a 13 años , quienes podrán inscribirse desde hoy en los distintos centros deportivos de la ciudad. Sin embargo, hay dos excepciones:

Habrá más de 25 colonias distribuidas en los distritos Norte, Sur, Este, Oeste, Centro y Alto Comedero.

Parque San Martín: inscripciones desde el 17 de diciembre , a partir de las 8. Los requisitos son fotocopia del DNI del menor y datos personales del niño y sus padres.

Alto Comedero: inscripciones desde el 15 de diciembre , de 8 a 12 y de 16 a 19, en la delegación municipal (Av. Forestal 638).

Colonias de vacaciones municipales (Archivo) Colonias de vacaciones municipales (Archivo)

Convocatoria laboral: buscan jóvenes y profesores

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, explicó que este año la propuesta tiene una impronta especial de formación: “Vamos a trabajar esta colonia bajo el concepto de deporte, salud, integración e inclusión. Queremos generar Líderes Deportivos, contratando a jóvenes que quieran tener su primera experiencia acompañando a nuestros profesores durante enero”.

Las actividades se desarrollarán desde el 2 de enero, utilizando las piletas del Parque San Martín, los Baños Públicos y el natatorio de Villa Jardín de Reyes.

Inclusión: cupos y convocatoria especial

La directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, confirmó que la modalidad inclusiva volverá a ser parte del programa: “La inclusión estará nuevamente presente. El cupo inclusivo será para niños de 6 a 13 años con discapacidades leves a moderadas, autónomos para participar de la jornada”.

Además, se abrió una convocatoria especial para profesores y estudiantes orientados al trabajo con personas con discapacidad. Los CV deben entregarse en el Centro Deportivo Municipal N°1 del Parque San Martín.