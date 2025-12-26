viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 07:40
Atención.

Colonias de vacaciones en San Salvador de Jujuy: cuándo empiezan y cómo inscribirse

Las colonias de vacaciones incluyen actividades deportivas y recreativas para niños de 6 a 13 años y se desarrollará en más de 25 sedes barriales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Colonia de vacaciones.

Colonia de vacaciones.

Las inscripciones ya se reciben en las oficinas ubicadas en la punta del Parque San Martín, así como en las delegaciones municipales de Alto Comedero y Villa Jardín de Reyes. El trámite puede realizarse de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 19. También se brinda información en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y Centros de Atención Municipal (CAM) de los distintos barrios.

Actividades recreativas y espacios deportivos

Las Colonias de Vacaciones 2026 comenzarán el próximo 5 de enero y tendrán como eje principal la práctica de actividades recreativas, deportivas y acuáticas. Los encuentros se desarrollarán en diferentes natatorios municipales, entre ellos el “Guillermo Poma” del Parque San Martín, el “Miguel Ángel López” de Almirante Brown, el complejo “Oscar Orias” y la pileta de Villa Jardín de Reyes.

La propuesta busca promover hábitos saludables, el uso responsable del tiempo libre y la integración entre niños de distintos barrios de la ciudad. Además de las actividades acuáticas, se prevén juegos deportivos, dinámicas grupales y espacios de recreación al aire libre.

Colonia de vacaciones
Colonia de vacaciones.

Colonia de vacaciones.

También inscriben a adultos

Desde el área de Desarrollo Humano del municipio se remarcó que el programa también apunta a la formación de jóvenes como líderes deportivos barriales. En ese marco, se convoca a estudiantes avanzados, profesores e instructores interesados en sumarse a los equipos de trabajo durante el mes de enero.

La convocatoria incluye a quienes deseen desempeñarse como auxiliares en las colonias, con tareas vinculadas a la coordinación de actividades y el acompañamiento de los grupos. Los interesados deben acercar su currículum a la Dirección de Deportes, ubicada en el Parque San Martín, en el horario de 8 a 12.

Cobertura en toda la ciudad

El dispositivo de verano contará con más de veinticinco colonias distribuidas en los distintos distritos de San Salvador de Jujuy, abarcando las zonas norte, sur, este, oeste, centro y Alto Comedero. La propuesta apunta a garantizar el acceso equitativo a espacios recreativos para niñas y niños de diferentes barrios.

La organización municipal destacó que el objetivo es fortalecer el deporte comunitario y generar espacios de encuentro durante el receso escolar, con una oferta amplia y descentralizada que permita llegar a la mayor cantidad de familias posibles.

