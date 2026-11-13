Buscar trabajo requiere identificar las habilidades personales , preparar un currículum claro y mantener la constancia durante el proceso de selección. Así lo explicó Agustina Pilar Rodríguez (MP 6054), especialista en psicología laboral.

La profesional destacó que el primer paso es reconocer las capacidades propias y aquello que puede diferenciar a una persona de otros postulantes, incluso cuando cuentan con la misma formación académica. "Lo ideal sería poder sentarnos a escribir en papel. Dejemos un poco el celular de lado, lleguemos un poquito a lo analógico y poder escribir cuáles son aquellas cuestiones que tenemos para dar, el potencial que tenemos y las habilidades", recomendó.

Rodríguez explicó que existen tres conceptos fundamentales que deben tenerse presentes durante la búsqueda laboral, conocidos como las tres C: currículum, constancia y contactos. El currículum es la herramienta principal para comunicar las capacidades y experiencias de una persona. En cuanto a los contactos, aclaró que no se trata de conseguir empleo mediante influencias, sino de aprovechar las redes personales y profesionales para conocer oportunidades.

"Pensar dentro de mi red de amigos, de familiares, ¿quién puede estar trabajando en algún lugar que a mí me interesaría estar? Armar el perfil laboral, armar el currículum vitae y enviárselo", explicó.

Cómo conseguir trabajo: las claves para armar un buen currículum y destacarse en una entrevista

La constancia también es fundamental, especialmente cuando una entrevista no tiene el resultado esperado. La especialista remarcó que no ser seleccionado para un puesto no significa carecer de capacidades, sino que puede existir una falta de compatibilidad entre el perfil del postulante y las necesidades de la empresa.

"Muchas veces no quedamos en una entrevista porque quizás el lugar donde iba a entrar a trabajar no tenía que ver conmigo. Y eso no significa que yo no sirva, no sea bueno o no tenga la capacidad de poder desarrollarlo", sostuvo.

Cómo armar un currículum y qué información incluir

La psicóloga laboral señaló que un buen currículum debe responder tres preguntas básicas: quién soy, qué estudié y dónde apliqué mis conocimientos. Para ello, recomendó incluir los datos personales, la formación académica y toda la experiencia laboral, independientemente de si se trató de trabajos registrados o informales.

"La experiencia laboral va toda. La registrada y la no registrada, hay que poner toda la experiencia laboral que yo haya tenido", aseguró. También destacó la importancia de incorporar experiencias de voluntariado, actividades comunitarias y prácticas deportivas, ya que pueden reflejar habilidades como el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo.

En cuanto a la presentación, aconsejó que el documento tenga una extensión de una página o, como máximo, dos. Si se incluye una fotografía, debe ser actual, clara y tomada en un entorno apropiado. Otro aspecto importante es el nombre del archivo digital. "Cuando lo guarden, importante poner el nombre y apellido. Porque si yo pongo currículum revisado 1, 2, 3 o 4, tengo un montón. Cuando descargo 30 currículums, no sé de quién es cada uno", explicó.

LinkedIn e inteligencia artificial: herramientas para encontrar empleo

Rodríguez destacó que las plataformas digitales permiten ampliar las oportunidades laborales y establecer contacto con empresas. En particular, mencionó LinkedIn como una herramienta para publicar el perfil profesional, mostrar las experiencias laborales y conectarse con responsables de recursos humanos.

Además, señaló que en Jujuy existen sectores productivos que pueden representar oportunidades para distintos perfiles, como el turismo, la minería del litio y los parques industriales.

Sobre el uso de inteligencia artificial, explicó que puede ayudar a ordenar la información y mejorar la presentación del currículum, siempre tomando como base las habilidades y experiencias reales del postulante. "La inteligencia artificial hoy es una herramienta que nos ayuda a poder armar el perfil laboral", indicó.

La importancia de animarse y continuar buscando

Finalmente, la especialista alentó a quienes están buscando empleo a mantener una actitud activa, investigar nuevas posibilidades y no desanimarse frente a los rechazos. Destacó que conocer las propias habilidades permite identificar oportunidades que quizás no estaban contempladas inicialmente.

"Que se animen, que siempre hay un trabajo que tiene que ver con nosotros. Y que tengamos en cuenta esto, las habilidades que tenemos, en dónde las vamos a aplicar", expresó. Y concluyó: "Que seamos curiosos. Que la cuestión de la curiosidad, del buscar y de investigar, siempre esté presente a la hora de buscar, porque quizás nos sorprendemos y encontramos el trabajo que tanto queremos".