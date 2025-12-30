martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 09:37
Importante.

Cómo estará el tiempo en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Se acerca el último día del año 2025 y la celebración del Año Nuevo. Por eso el SMN anticipó cómo estará el tiempo en Jujuy para el 31 de diciembre y 1 de enero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El tiempo para Año Nuevo en Jujuy

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

En primera instancia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para varios sectores de Jujuy durante el miércoles 31 de diciembre. Las zonas alcanzadas incluyen la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi, además de la Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques. En estas regiones podrían registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes en la víspera de Año Nuevo.

tormentas lluvia

El organismo anticipó precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. También se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

En cuanto a San Salvador de Jujuy, se espera una máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto durante la mañana. Desde la tarde-noche del miércoles podrían presentarse lluvias débiles, condiciones que continuarían por algunas horas, pero que podrían mejorar antes de la medianoche.

Brindis y asueto

El tiempo en Jujuy el 1 de enero 2026: qué dice el SMN

En tanto, para el primer día del 2026, el SMN informó el cese de la alerta amarilla por tormentas, ya que ningún departamento ni localidad de Jujuy permanecerá bajo advertencia durante el 1 de enero.

De todos modos, los especialistas anticipan una jornada calurosa, con una máxima de 28°C, acompañada de lluvias y tormentas durante la tarde.

Estas condiciones cambiarían hacia la noche, momento en el que disminuye la probabilidad de precipitaciones y el tiempo tendería a mejorar.

Lluvia en navidad
Alerta por tormentas en Jujuy para nochebuena.

Alerta por tormentas en Jujuy para nochebuena.

