Cómo funcionarán los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Por Navidad, habrá asueto y feriado esta semana, y por ello la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detalló cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre.
Transporte y movilidad urbana
Miércoles 24 de diciembre
- Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
- Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.
- Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 hs.
- Estacionamiento Tarifado: servicio normal.
- Recolección de residuos y limpieza urbana
Miércoles 24 de diciembre
- Recolección domiciliaria: normal.
- Servicios especiales: normal.
- Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.
Jueves 25 de diciembre
- Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.
- Viernes 26 de diciembre
- Recolección domiciliaria: normal.
- Servicios especiales: normal.
- Limpieza y barrido: sin servicio.
- Servicios prestados por la empresa LIMSA S.A.
Miércoles 24 de diciembre
- Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.
- Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.
- Contenedores para escombros: normal.
- Suspensión del servicio a partir de las 20:00 horas, retomando el jueves 25 a las 21.
Jueves 25 de diciembre
- Servicio retomado desde las 21:00 horas.
Viernes 26 de diciembre
- Todos los servicios: funcionamiento normal.
Pidieron la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.
Durante los días 24, 25 y 26, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales, es decir en el horario de 8 a 18 horas para las visitas, y de 8 a 13 horas el área de Administración.
