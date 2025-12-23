martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 15:49
Cambios.

Cómo funcionarán los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Por el asueto y el feriado, habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy en estos días.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Por Navidad, habrá asueto y feriado esta semana, y por ello la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detalló cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre.

Lee además
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad
Legado.

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Transporte y movilidad urbana

Miércoles 24 de diciembre

  • Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
  • Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00 horas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00 horas.
  • Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Jueves 25 de diciembre

  • Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.
  • Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00 horas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.
  • Estacionamiento Tarifado: sin servicio.

Viernes 26 de diciembre

  • Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
  • Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 hs.
  • Estacionamiento Tarifado: servicio normal.
  • Recolección de residuos y limpieza urbana

Miércoles 24 de diciembre

  • Recolección domiciliaria: normal.
  • Servicios especiales: normal.
  • Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.

Jueves 25 de diciembre

  • Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.
  • Viernes 26 de diciembre
  • Recolección domiciliaria: normal.
  • Servicios especiales: normal.
  • Limpieza y barrido: sin servicio.
  • Servicios prestados por la empresa LIMSA S.A.

Miércoles 24 de diciembre

  • Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.
  • Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.
  • Contenedores para escombros: normal.
  • Suspensión del servicio a partir de las 20:00 horas, retomando el jueves 25 a las 21.

Jueves 25 de diciembre

  • Servicio retomado desde las 21:00 horas.

Viernes 26 de diciembre

  • Todos los servicios: funcionamiento normal.

Pidieron la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.

Durante los días 24, 25 y 26, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales, es decir en el horario de 8 a 18 horas para las visitas, y de 8 a 13 horas el área de Administración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

El sábado se hace el pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Alerta Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?

Lo que se lee ahora
la rioja: detectan un colectivo que viajaba a la quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel