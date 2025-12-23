Cómo funcionarán los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Por Navidad, habrá asueto y feriado esta semana, y por ello la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detalló cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre.

Transporte y movilidad urbana Miércoles 24 de diciembre

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.

Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00 horas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00 horas.

Estacionamiento Tarifado: servicio normal. Jueves 25 de diciembre

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.

Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00 horas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.

Estacionamiento Tarifado: sin servicio. Viernes 26 de diciembre

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.

Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 hs.

Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Recolección de residuos y limpieza urbana Miércoles 24 de diciembre Recolección domiciliaria: normal.

Servicios especiales: normal.

Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio. Jueves 25 de diciembre Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.

Viernes 26 de diciembre

Recolección domiciliaria: normal.

Servicios especiales: normal.

Limpieza y barrido: sin servicio.

Servicios prestados por la empresa LIMSA S.A. Miércoles 24 de diciembre Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.

Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.

Contenedores para escombros: normal.

Suspensión del servicio a partir de las 20:00 horas, retomando el jueves 25 a las 21. Jueves 25 de diciembre Servicio retomado desde las 21:00 horas. Viernes 26 de diciembre Todos los servicios: funcionamiento normal. Pidieron la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807. Durante los días 24, 25 y 26, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales, es decir en el horario de 8 a 18 horas para las visitas, y de 8 a 13 horas el área de Administración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.