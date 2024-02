Cómo reducir el consumo de energía con los electrodomésticos

El especialista recomendó ahorrar en cosas simples como no dejar las luces prendidas, apagar el televisor y no dejarlo en Stan By, al igual que el caloventor y otros electrodomésticos, además de evitar abrir mucho la heladera o dejar las puertas abiertas de la casa al refrigerar o calefaccionar los ambientes. “Eso es responsabilidad de cada uno”.

Embed - Cómo reducir el consumo de energía

“Si mal utilizamos la energía, se la sacamos a otros o hacemos que se sobrecargue el sistema”, advirtió Tamborenea, y dijo que desenchufar los cargadores de celulares es otro punto clave que evita derroche, y también posibles accidentes.

Cuáles electrodomésticos comprar

“Todos los electrodomésticos, sobre todo los pequeños que tienen resistencia, como la pava eléctrica, los hornos, la tostadora, la freidora, el microondas o la planchita para el pelo, son de altísimo consumo porque generan temperatura”, indicó.

Recomendó comprar aquellos que tienen mayor eficiencia energética. “Es una inversión, porque si bien el costo es más alto, el costo operativo es menor”, y dijo que con esas condiciones, ayudan en bajar el costo de la factura y ayudan al ambiente.

Aconsejó que en caso de necesitar calentar agua, es mejor hacerlo usando gas natural. “En los lugares con el uso masivo de energía para alumbrar, es mejor usar la iluminación natural, siempre que no haya radiación solar que genera más temperatura en los ambientes”, puntualizó.

Sobre el uso del aire acondicionado, dijo que en lo posible, se deben usar en verano a 24 grados y en invierno a 18. “Hay que trabajar mucho en educación y eficiencia energética. Los chicos hacen algo más, pero falta mucho por hacer. Esto vale para el agua y el gas también. El impacto que se genera con el derroche es terrible”, argumentó.

Los tips para ahorrar energía

Apagar los dispositivos que no están en uso, evitar dejarlos encendidos los dispositivos electrónicos y las luces de ambientes vacíos.

Desenchufar dispositivos fuera de uso, ya que entre el 5 y el 16 % del consumo del hogar surge de dejar conectados aparatos que no se utilizan frecuentemente.

Elegir para el hogar las luces LED, ya que el consumo en iluminación representa en promedio entre el 25 y 35% del consumo energético residencial.

Elegir dispositivos que tengan modo “ahorro de energía”, es decir aquellos que tienen la etiqueta “Energy Star”.

Elegir electrodomésticos clase A, sobre todo a la hora de adquirir lavarropas, heladeras y equipos de aire acondicionado.

Minimizar el consumo eléctrico de las heladeras, manteniendo la temperatura de refrigeración en 5°C y la del congelador en -18°C.

Realizar mantenimiento periódico de lámparas y dispositivos para prolongar la vida útil y la efectividad.