martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 18:11
Festival.

Cómo sacar las entradas anticipadas para Los Hornitos 2025

El Festival de la Comida Regional “Los Hornitos 2025” se realizará desde este viernes y hasta el domingo en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se vienen Los Hornitos 2025 (Archivo)

Se vienen Los Hornitos 2025 (Archivo)

El Festival de la Comida Regional “Los Hornitos 2025 ” se realizará el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”, en la ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy, y ya se pueden sacar las entradas anticipadas.

Los tickets para los espectáculos nocturnos del viernes 22 y sábado 23 podrán adquirirse online a través de la página web del municipio www.sansalvadordejujuy.gob.ar, con un valor de 8.000 pesos, mientras que las entradas en la puerta del evento tendrán un valor de 10.000 pesos. Los espectáculos diurnos del sábado 23 y domingo 24 serán de entrada libre y gratuita.

Cómo será el Festival

Se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, promoviendo la gastronomía local y la economía social. Durante el evento se utilizarán vasos reutilizables y se instalarán eco puntos para recibir plásticos y descartables, como parte de las políticas de cuidado ambiental.

Los Hornitos confirmados desde el 20 (Archivo).jpg
Los Hornitos confirmados desde el 20 (Archivo)

Los Hornitos confirmados desde el 20 (Archivo)

La grilla de Los Hornitos 2025

  • Viernes 22 noche (20 a 04 hs) – Ángela Irene, Tomás Lipán, Los de Jujuy, Becho Ribeiro, Ballet Juventud Prolongada, entre otros.
  • Sábado 23 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Salamanqueros, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, entre otros.
  • Sábado 23 noche (20 a 04 hs) – Néstor Garnica, Chango García, Daniel Vedia, Norma de América, entre otros.
  • Domingo 24 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Takiris, Achalay, La Pacha, Elena Mattos, entre otros.

Los Hornitos 2025 contará con espectáculos de música y danza con artistas de toda la provincia, pero también destacando artistas nacionales de trayectoria, ofreciendo una propuesta para toda la familia durante los tres días.

