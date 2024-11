Condenan a 10 años de prisión a hombre por homicidio en Alto Comedero

Testigos presenciales y transeúntes intentaron auxiliarlo, a lo que él alcanzó a decir que había sido apuñalado mientras intentaba cobrar una deuda: “Fui a cobrar a un chango, no me quiso pagar y me apuñaló”, manifestó antes de fallecer en el lugar.

La acusación y la defensa

Durante los alegatos, el fiscal ante el Tribunal, Diego Funes, solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva para Alarcón, al considerar que la evidencia demostraba la intencionalidad del ataque. La querella, representada por Ana Eliazarian del Centro de Asistencia a la Víctima, respaldó el pedido del fiscal, haciendo énfasis en la gravedad del hecho y en el impacto que este crimen causó en los familiares de la víctima.

Por su parte, la defensa, liderada por el Defensor Público Oficial Esteban Salinas Saguir, argumentó que su cliente actuó en legítima defensa. Según esta versión, habría respondido a una agresión inicial por parte de Paredes, buscando únicamente protegerse. En caso de no aceptarse la legítima defensa, la defensa solicitó que el Tribunal considerara el hecho como un exceso en la misma, lo cual podría implicar una reducción en la pena.

Sin embargo, los jueces desestimaron estos argumentos y lo encontraron culpable de homicidio simple, sin ninguna circunstancia que atenuara su responsabilidad.