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29 de julio de 2026 - 14:39
Justicia.

Condenaron a 13 años al acusado por el crimen de Roberto Tarifa

El Tribunal de San Pedro condenó a 13 años de prisión a Imanol Hurtado por el homicidio de Roberto Tarifa, ocurrido en noviembre de 2025.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Roberto Tarifa Entre la 1 y las 2 del domingo 16 de noviembre de 2025. Roberto estaba en la casa lavando su auto y fue agredido por esta persona que le dio un puntazo con un arma blanca justo en el pecho, en el corazón, cometó Gabriela Quinteros, hermana de la víctima

Roberto Tarifa

Entre la 1 y las 2 del domingo 16 de noviembre de 2025. "Roberto estaba en la casa lavando su auto y fue agredido por esta persona que le dio un puntazo con un arma blanca justo en el pecho, en el corazón", cometó Gabriela Quinteros, hermana de la víctima

El Tribunal de San Pedro condenó a 13 años de prisión a Imanol Hurtado, de 27 años, por el crimen de Roberto José Tarifa, ocurrido en noviembre de 2025 en la localidad de La Mendieta. La víctima tenía 46 años y murió tras ser atacada con un arma blanca.

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El veredicto se conoció luego de las audiencias realizadas en el Centro Judicial de San Pedro, donde se desarrolló el juicio oral por el homicidio. Durante el debate declararon testigos del hecho, se incorporaron pruebas y las partes expusieron sus alegatos antes de la decisión final del Tribunal.

Luego de ese primer cruce, el agresor habría esperado a la víctima en inmediaciones del ingreso a su vivienda, sobre calle Laura de Itchard. En ese lugar se produjo el ataque con arma blanca.

Tarifa recibió puñaladas en la zona del abdomen, lo que le provocó heridas de gravedad y una importante pérdida de sangre.

La asistencia y el traslado

Tras la agresión, vecinos que presenciaron la situación llamaron al 911 y, ante la desesperación por el estado de la víctima, comenzaron a trasladarlo por sus propios medios hacia el hospital de La Mendieta. En el camino se encontraron con una ambulancia que se dirigía al lugar del hecho, por lo que el herido fue pasado al vehículo de emergencia para continuar con la asistencia médica.

Debido a la gravedad del cuadro, Tarifa fue derivado al hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, y luego al hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Pese al trabajo del personal de salud, no logró sobrevivir a las heridas.

El juicio en San Pedro

El juicio oral se realizó en el Centro Judicial de San Pedro. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio González, Leandro Zazzali y Juan Cabezas.

Durante las audiencias declararon testigos que ubicaron a la víctima y al acusado en la escena del hecho. También intervino el médico legal que realizó la autopsia, quien detalló las características de las lesiones sufridas por Tarifa.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Matías Mora, mientras que la querella fue representada por el abogado Ricardo Adasme, en nombre de la familia Tarifa. La defensa de Hurtado fue ejercida por el abogado Oscar Baigorri.

El pedido de justicia de la familia

La familia de Roberto Tarifa venía reclamando justicia desde el crimen. En la previa del juicio, sus allegados habían pedido una condena firme y habían remarcado que el reclamo no nacía desde el odio, sino desde el dolor por la pérdida.

La causa finalmente cerró esta etapa con una condena de 13 años de prisión, en el marco de un caso que conmocionó a la comunidad de El Sauzal y de La Mendieta.

Lo que tenés que saber

  • La víctima fue Roberto José Tarifa.
  • Tenía 46 años.
  • El crimen ocurrió el 16 de noviembre de 2025.
  • El hecho fue en barrio El Sauzal, en La Mendieta.
  • El condenado es Imanol Hurtado, de 27 años.
  • Recibió una pena de 13 años de prisión.
  • Tarifa fue atacado con un arma blanca.
  • Las heridas fueron en la zona del abdomen.
  • El juicio se realizó en el Centro Judicial de San Pedro.
  • Durante el debate declararon testigos y se incorporaron pericias médicas.
  • La familia había pedido justicia por la muerte de Roberto Tarifa.

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