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10 de julio de 2026 - 08:52
Jujuy.

Conmoción en Palpalá: un hombre murió mientras jugaba un partido de fútbol de veteranos

Un hombre falleció en Palpalá mientras jugaba un partido de veteranos en barrio Constitución. Emergencias intentó reanimarlo, pero no logró salvarlo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Murió un hombre en el fútbol de veteranos en Palpalá - Imagen creada con IA&nbsp;

Murió un hombre en el fútbol de veteranos en Palpalá - Imagen creada con IA 

Un hombre falleció este jueves 9 de julio mientras disputaba un partido de fútbol de veteranos en una de las canchas ubicadas en el barrio Constitución, en la ciudad de Palpalá.

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El lamentable episodio ocurrió durante el desarrollo del encuentro deportivo y generó una profunda conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar.

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El hecho ocurrió durante un partido de veteranos

Según la información conocida, el hombre se encontraba participando de un partido de fútbol de veteranos cuando se produjo la emergencia.

La situación se registró en una de las canchas del barrio Constitución, donde se desarrollaba la actividad deportiva durante la jornada del jueves.

Ante lo ocurrido, las personas presentes solicitaron asistencia médica para intentar auxiliar al hombre.

Personal de emergencia realizó maniobras de reanimación

Tras recibir el aviso, personal de emergencia se dirigió hasta el predio y comenzó a realizar maniobras de reanimación.

Los profesionales trabajaron en el lugar para intentar estabilizarlo y revertir la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante la asistencia, finalmente se confirmó el fallecimiento.

Conmoción en el lugar

La muerte del hombre causó una fuerte conmoción entre sus compañeros, rivales y las personas que presenciaban el partido.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias médicas que habrían provocado su muerte.

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