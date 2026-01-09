viernes 09 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de enero de 2026 - 15:57
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Por obras en el Parque Xibi Xibi, anunciaron que habrá un corte total de tránsito en el puente Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortede tránsito en puente Gorriti

Corte de tránsito en puente Gorriti

La Secretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, confirmó un corte total del tránsito vehicular sobre el puente Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

Lee además
choque sobre av. 19 de abril y gorriti en este domingo
Capital.

Choque sobre av. 19 de abril y Gorriti en este domingo
Choque en Gorriti y Líbano
Jujuy.

Choque en Gorriti y República del Líbano dejó dos conductores hospitalizados

En qué horario será el corte en el puente Gorriti

El corte se extenderá desde las 7:00 hasta aproximadamente las 18:00 horas, período durante el cual no se permitirá la circulación vehicular por ese tramo, por lo que alertaron a la población en general y en particular, a los conductores.

Corte de tránsito en puente Gorriti
Corte de tránsito en puente Gorriti

Corte de tránsito en puente Gorriti

Se dispondrá señalización preventiva, como así también estará la presencia de personal del Cuerpo de Inspectores, quienes estarán apostados en el lugar para ordenar la circulación y brindar las indicaciones necesarias a los conductores.

Les solicitaron a los automovilistas prestar especial atención a las indicaciones del personal y circular con precaución, utilizando vías alternativas, a fin de evitar inconvenientes y contribuir al normal desarrollo de los trabajos previstos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque sobre av. 19 de abril y Gorriti en este domingo

Choque en Gorriti y República del Líbano dejó dos conductores hospitalizados

Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido y el otro se dio a la fuga

Se incendió una casa en el barrio Gorriti

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña

Lo que se lee ahora
Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.
Redes sociales.

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy video
Sin servicio.

Vecinos de Chijra molestos por la falta de agua

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy
Clima.

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

El granizo en Abra Pampa. (Foto Chavito Comunica)
Temporal.

Blanco total en Abra Pampa: el granizo cubrió calles y canchas este jueves

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel