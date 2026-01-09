Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

La Secretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, confirmó un corte total del tránsito vehicular sobre el puente Gorriti, en San Salvador de Jujuy.
El corte se extenderá desde las 7:00 hasta aproximadamente las 18:00 horas, período durante el cual no se permitirá la circulación vehicular por ese tramo, por lo que alertaron a la población en general y en particular, a los conductores.
Se dispondrá señalización preventiva, como así también estará la presencia de personal del Cuerpo de Inspectores, quienes estarán apostados en el lugar para ordenar la circulación y brindar las indicaciones necesarias a los conductores.
Les solicitaron a los automovilistas prestar especial atención a las indicaciones del personal y circular con precaución, utilizando vías alternativas, a fin de evitar inconvenientes y contribuir al normal desarrollo de los trabajos previstos.