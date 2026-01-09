Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Corte de tránsito en puente Gorriti

La Secretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, confirmó un corte total del tránsito vehicular sobre el puente Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

La medida seguirá este próximo sábado 10 de enero y obedece a obras de instalación de una pasarela peatonal sobre el Parque Xibi Xibi, en el sector correspondiente a la altura del mencionado puente, que demandará un día de trabajo.

En qué horario será el corte en el puente Gorriti El corte se extenderá desde las 7:00 hasta aproximadamente las 18:00 horas, período durante el cual no se permitirá la circulación vehicular por ese tramo, por lo que alertaron a la población en general y en particular, a los conductores.

Corte de tránsito en puente Gorriti Corte de tránsito en puente Gorriti Se dispondrá señalización preventiva, como así también estará la presencia de personal del Cuerpo de Inspectores, quienes estarán apostados en el lugar para ordenar la circulación y brindar las indicaciones necesarias a los conductores. Les solicitaron a los automovilistas prestar especial atención a las indicaciones del personal y circular con precaución, utilizando vías alternativas, a fin de evitar inconvenientes y contribuir al normal desarrollo de los trabajos previstos.

