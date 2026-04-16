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16 de abril de 2026 - 09:24
Jujuy

Cortes programados para este jueves en dos localidades

Los cortes en el servicio eléctrico serán por trabajos preventivos y mejoras en la red en sectores de Arroyo Colorado y San Antonio.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes programados para este jueves en dos localidades.(imagen ilustrativa)

Cortes programados para este jueves en dos localidades.(imagen ilustrativa)

Cortes programados para este jueves en dos localidades

Cortes programados para este jueves en dos localidades

Ejesa informó que este jueves 16 de abril se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de Jujuy por tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Las interrupciones afectarán a Arroyo Colorado y San Antonio en horarios determinados, por lo que recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios.

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Cortes de luz en Arroyo Colorado

En Arroyo Colorado, la interrupción del servicio está prevista de 8:30 a 13:30 aproximadamente en el sector de finca Isasmendi, Mengual, Murcia y sectores aledaños.

Según detalló la empresa, en este sector realizarán el retiro controlado de ramas que están en contacto o muy cerca de las líneas eléctricas, con el objetivo de prevenir fallas, chispas o cortocircuitos y reducir riesgos durante vientos fuertes o tormentas. Además, harán cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos y evitan que la corriente pase al poste o a la estructura.

  • Fecha: jueves 16 de abril
  • Horario: 8:30 a 13:30
  • Lugares: Finca Isasmendi, Mengual, Murcia y sectores aledaños
  • Tarea: retiro controlado de ramas que están en contacto o muy cerca de las líneas eléctricas
Cortes programados para este jueves en dos localidades
Cortes programados para este jueves en dos localidades

Cortes programados para este jueves en dos localidades

Corte programado en San Antonio

En San Antonio, el corte de luz será de 9:00 a 14:00 aproximadamente. La interrupción alcanzará a La Toma (Ruta Provincial Nº 2) y zonas aledañas.

En ese lugar, Ejesa indicó que se hará el retiro controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas para evitar inconvenientes en el servicio. También llevarán adelante el cambio de postes deteriorados por nuevos, con el fin de mantener la red eléctrica en condiciones seguras.

  • Fecha: jueves 16 de abril
  • Horario: de 9 a 14hs
  • Lugar: La Toma (Ruta Provincial Nº 2) y zonas aledañas.

Para verificar si hay cortes programados en tu zona de Jujuy, consulta el sitio de tareas programadas de EJESA.

Dónde registrar inconvenientes

  • EJESA (Empresa Jujeña de Energía S.A.):0800-888-0077,
  • SMS al 50150,
  • Asistente virtual "VOLT" vía WhatsApp al 388-4613738

También puedes realizar reclamos en la página web de EJESA

Números utiles:

  • Emergencias/Peligro en la vía pública (cables ): 103 (Defensa Civil).
  • Alumbrado Público Municipal (SS de Jujuy): 388-4177634 o 388-4382970 (07:00 a 13:00 y 16:00 a 22:00).
  • Delegación Alto Comedero: 388-4056933.
  • Delegación Reyes: 388-4382950. Municipalidad de San Salvador de Jujuy +1

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