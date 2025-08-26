Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este miércoles 27 de agosto

La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de agosto se realizarán cortes programados en el servicio de energía eléctrica en diferentes puntos de la provincia, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

Servicios. Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este lunes 25 de agosto

Trabajos: Retiro y traslado de una subestación eléctrica existente, en el marco de obras por una nueva traza de autopista. La tarea busca garantizar la seguridad en el suministro eléctrico.

Trabajos: Cambios de RI (retención intermedia) en conductos eléctricos para asegurar y proteger los cables. También se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas.

Desde la empresa recordaron que estos trabajos son necesarios para mantener y optimizar la red eléctrica , y solicitaron a los usuarios tomar las previsiones correspondientes durante el horario de los cortes.

Trabajos: Cambios de postes, crucetas, refuerzo de puentes y despeje arbóreo en líneas eléctricas, asegurando un mejor funcionamiento del servicio.

Zona: Tiraxi, Las Capillas, El Duraznal, Tesorero y áreas aledañas

Trabajos: Despeje arbóreo en líneas eléctricas para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.