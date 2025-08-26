Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este miércoles 27 de agosto

La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de agosto se realizarán cortes programados en el servicio de energía eléctrica en diferentes puntos de la provincia, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.
Cortes programados
Monterrico
Yala
-
Horario: 08:00 a 14:00
-
Zona: Tiraxi, Las Capillas, El Duraznal, Tesorero y áreas aledañas
-
Trabajos: Cambios de postes, crucetas, refuerzo de puentes y despeje arbóreo en líneas eléctricas, asegurando un mejor funcionamiento del servicio.
Desde la empresa recordaron que estos trabajos son necesarios para mantener y optimizar la red eléctrica, y solicitaron a los usuarios tomar las previsiones correspondientes durante el horario de los cortes.
