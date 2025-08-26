martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 19:42
Servicios.

Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este miércoles 27 de agosto

Este miércoles 27 de agosto habrá cortes programados en en diferentes localidades de la provincia de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Tareas de mantenimiento de EJESA.

Tareas de mantenimiento de EJESA.

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
San Pedro

  • Horario: 08:30 a 13:30

  • Zona: San Lucas y sectores aledaños

  • Trabajos: Retiro y traslado de una subestación eléctrica existente, en el marco de obras por una nueva traza de autopista. La tarea busca garantizar la seguridad en el suministro eléctrico.

Calilegua

  • Horario: 08:00 a 14:00

  • Zona: Bº 28 Hectáreas, Bº Virgen de Guadalupe, Galpón Ledesma y alrededores

  • Trabajos: Cambios de RI (retención intermedia) en conductos eléctricos para asegurar y proteger los cables. También se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas.

Cortes programados
Cortes programados de EJESA.

Cortes programados de EJESA.

Monterrico

  • Horario: 09:30 a 14:30

  • Zona: Fincas sobre Ruta 42 y zonas cercanas

  • Trabajos: Despeje arbóreo en líneas eléctricas para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Yala

  • Horario: 08:00 a 14:00

  • Zona: Tiraxi, Las Capillas, El Duraznal, Tesorero y áreas aledañas

  • Trabajos: Cambios de postes, crucetas, refuerzo de puentes y despeje arbóreo en líneas eléctricas, asegurando un mejor funcionamiento del servicio.

Desde la empresa recordaron que estos trabajos son necesarios para mantener y optimizar la red eléctrica, y solicitaron a los usuarios tomar las previsiones correspondientes durante el horario de los cortes.

