Cortes y restricciones en avenida 19 de Abril por la exposición "La Flor más Bella"

Los días 10, 11 y 12 de abril se realizará la XVI edición de la Exposición de Floricultura “La Flor más Bella” , por lo que habrá restricciones vehiculares en un sector de la avenida 19 de Abril , en San Salvador de Jujuy.

Avda. 19 de Abril. Hoy termina la XV Edición de La Flor Más Bella en Jujuy

El evento se llevará a cabo en la playa de estacionamiento ubicada sobre esa avenida, en el tramo comprendido entre el puente Juana Azurduy y el puente Coronel Gorriti , y se desarrollará entre las 8 y las 21.

Desde el municipio detallaron que este jueves 9 de abril, a partir de las 6, comenzaron las tareas de armado del arreglo central en el predio. En esta primera etapa, el servicio de estacionamiento tarifado no se verá afectado.

estacionamiento 19 de abril.jpg Restringen en la avenida 19 de Abril el estacionamiento por La Flor más Bella

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que desde las 14 se aplica la restricción total del ingreso vehicular en el sector mencionado. La medida se mantendrá vigente hasta la finalización de la muestra.

El pedido a los conductores

Las autoridades solicitaron a los automovilistas y a la comunidad en general respetar la señalización dispuesta en la zona y seguir las indicaciones del personal de tránsito. El objetivo, señalaron, es garantizar la seguridad y permitir el normal desarrollo de la actividad.

Exposición La Flor Más Bella

La propuesta forma parte de las actividades por la Semana de la Ciudad, en el camino hacia el 433° aniversario de San Salvador de Jujuy, y cuenta con la organización de la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY), junto al acompañamiento de la Municipalidad.

Este viernes comienza la 16° edición de "La Flor Más Bella" en San San Salvador de Jujuy Este viernes comienza la "La Flor Más Bella" en San San Salvador de Jujuy

La exposición reunirá a más de 40 productores locales, además de invitados provenientes de Salta y Tucumán. Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer stands con una gran variedad de plantas y flores, acceder a la compra directa y recibir asesoramiento especializado sobre cultivo y cuidado.

El evento busca promover la producción regional y acercar a la comunidad propuestas vinculadas a la jardinería y el contacto con la naturaleza. Uno de los principales atractivos de esta edición será el cronograma de talleres gratuitos, que se desarrollarán el sábado 11 de abril.