martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 15:45
Operativo.

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de abril: cuándo será

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará trabajos de demarcación vial en avenida 19 de Abril.

Claudio Serra
Claudio Serra
Restringenel estacionamiento en avenida 19 de abril

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de abril

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este domingo 21 de diciembre, entre las 8 y las 14 horas, se realizarán tareas de demarcación vial en la playa ubicada sobre avenida 19 de Abril, en el tramo comprendido entre Puente Azurduy y Puente Canónigo Gorriti.

Según comunicó la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, durante el desarrollo de los trabajos se aplicará una restricción de estacionamiento vehicular en el sector mencionado y en el horario indicado.

La medida tiene como objetivo permitir el avance normal de las tareas de pintado y ordenamiento vial, evitando interferencias con el tránsito y con los equipos de trabajo desplegados en la zona.

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de abril
Restringen el estacionamiento en avenida 19 de abril

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de abril

Desde el área municipal solicitaron a los conductores prestar especial atención al personal apostado en el lugar y respetar la señalización correspondiente, para facilitar el operativo y garantizar la seguridad vial. Se recomienda, además, planificar recorridos con anticipación y evitar estacionar en el tramo afectado mientras dure la intervención.

Ascensor urbano cerrado

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 2 permanece cerrado por tareas de mantenimiento programadas, medida comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos y que será por dos días.

El ascensor está fuera de servicio el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, por lo que se solicita a los usuarios prever alternativas de circulación. Explicaron que el mantenimiento tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y reforzar la seguridad de quienes lo utilizan a diario.

La comuna de la capital jujeña, detalló que el Ascensor Urbano 2 retomará su funcionamiento habitual el jueves 18 de diciembre, y agradeció a vecinos y vecinas por la comprensión ante las molestias que pudiera ocasionar la medida.

