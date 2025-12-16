Restringen el estacionamiento en avenida 19 de abril: cuándo será

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este domingo 21 de diciembre, entre las 8 y las 14 horas , se realizarán tareas de demarcación vial en la playa ubicada sobre avenida 19 de Abril , en el tramo comprendido entre Puente Azurduy y Puente Canónigo Gorriti.

Según comunicó la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, durante el desarrollo de los trabajos se aplicará una restricción de estacionamiento vehicular en el sector mencionado y en el horario indicado.

La medida tiene como objetivo permitir el avance normal de las tareas de pintado y ordenamiento vial , evitando interferencias con el tránsito y con los equipos de trabajo desplegados en la zona.

Desde el área municipal solicitaron a los conductores prestar especial atención al personal apostado en el lugar y respetar la señalización correspondiente, para facilitar el operativo y garantizar la seguridad vial. Se recomienda, además, planificar recorridos con anticipación y evitar estacionar en el tramo afectado mientras dure la intervención.

Ascensor urbano cerrado

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 2 permanece cerrado por tareas de mantenimiento programadas, medida comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos y que será por dos días.

El ascensor está fuera de servicio el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, por lo que se solicita a los usuarios prever alternativas de circulación. Explicaron que el mantenimiento tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y reforzar la seguridad de quienes lo utilizan a diario.

La comuna de la capital jujeña, detalló que el Ascensor Urbano 2 retomará su funcionamiento habitual el jueves 18 de diciembre, y agradeció a vecinos y vecinas por la comprensión ante las molestias que pudiera ocasionar la medida.