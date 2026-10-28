Creció la demanda de autorizaciones para viajes escolares en Jujuy

En las últimas semanas, el Registro Civil de Jujuy registró una mayor demanda de autorizaciones para viajes escolares, especialmente por parte de establecimientos educativos que organizan salidas de estudio, excursiones a la Quebrada de Humahuaca y viajes de egresados. Ante esta situación, muchas familias comenzaron a realizar los trámites con anticipación para garantizar que los estudiantes tengan la documentación necesaria.

Desde el organismo explicaron que existen diferencias entre los permisos de viaje institucionales y los particulares, tanto en sus requisitos como en sus costos. En el caso de las i nstituciones educativas, el trámite tiene un valor de $8.000.

Con la llegada de los últimos meses del ciclo lectivo, numerosas escuelas comenzaron a organizar excursiones y viajes educativos. Esta situación generó un incremento en las consultas y solicitudes que recibe el Registro Civil.

Desde el organismo señalaron que los pedidos provienen principalmente de establecimientos que organizan salidas para alumnos de cuarto y quinto grado, además de instituciones que preparan viajes de egresados.

"Son muchos. Muchas veces es por este tiempo que los chicos están saliendo. Hemos visto muchos cuartos grados que están viajando al interior, algunos como viajes de estudio" "Son muchos. Muchas veces es por este tiempo que los chicos están saliendo. Hemos visto muchos cuartos grados que están viajando al interior, algunos como viajes de estudio"

Si bien aclararon que el organismo no se encuentra desbordado, reconocieron que existe una importante cantidad de trámites vinculados con actividades escolares.

Además, indicaron que resulta difícil establecer un número fijo de solicitudes, ya que depende de la cantidad de escuelas, divisiones y estudiantes que participen en cada viaje.

Cuánto cuesta la autorización para viajes escolares

Uno de los datos más importantes para las familias es el costo del trámite. Según detallaron desde el Registro Civil, la autorización institucional para viajes terrestres tiene un valor de $8.000, un monto inferior al que corresponde a los permisos particulares.

Esta tarifa está destinada a los viajes organizados por establecimientos educativos, como excursiones, salidas de estudio y viajes de egresados.

Desde el organismo destacaron que numerosas instituciones eligen realizar el procedimiento en el Registro Civil debido a su costo.

"La mayoría se está manejando con el Registro Civil. Sabemos que hay empresas que están dando también el servicio, pero la mayoría viene acá porque es el precio más barato" "La mayoría se está manejando con el Registro Civil. Sabemos que hay empresas que están dando también el servicio, pero la mayoría viene acá porque es el precio más barato"

Qué documentación se necesita para autorizar un viaje escolar

El procedimiento comienza cuando el docente o responsable del contingente se acerca al Registro Civil para solicitar la planilla correspondiente.

Desde el organismo le envían por correo electrónico el archivo que deberá completar con los datos de todos los estudiantes que participarán del viaje.

Para realizar el trámite se necesita:

Planilla con los datos de los alumnos que viajarán.

DNI y fotocopia del padre o la madre que autoriza.

DNI y fotocopia del responsable del contingente.

Firma de los padres o responsables legales en la autorización correspondiente.

Una vez completada la planilla, el establecimiento educativo coordina con las familias para que se acerquen a firmar.

Cuando todas las autorizaciones están listas, el docente o responsable del grupo puede retirar la documentación.

Es importante aclarar que este procedimiento corresponde a autorizaciones para viajes terrestres de carácter institucional.

Cuándo deben realizar los padres el trámite

Otro aspecto importante es la anticipación con la que deben gestionarse las autorizaciones.

Desde el Registro Civil aclararon que los plazos no son establecidos por el organismo, sino que dependen del Ministerio de Educación y de cada establecimiento educativo.

"Entiendo que el Ministerio de Educación les pide a los colegios determinado tiempo para presentar las planillas, pero eso ya depende de cada colegio" "Entiendo que el Ministerio de Educación les pide a los colegios determinado tiempo para presentar las planillas, pero eso ya depende de cada colegio"

También mencionaron que algunas escuelas que tienen viajes programados para noviembre ya completaron las autorizaciones y retiraron la documentación correspondiente.

Esto demuestra que muchos establecimientos educativos y familias están realizando las gestiones con anticipación para evitar inconvenientes antes de las fechas de salida.

Recomendaciones para las familias que tienen hijos próximos a viajar

Ante el incremento de solicitudes, resulta importante que los padres consulten con las autoridades escolares cuáles son los requisitos y los plazos establecidos para cada viaje.

La organización previa permite completar las planillas, reunir la documentación y coordinar las firmas necesarias.

Desde el Registro Civil recordaron que el responsable del contingente es quien centraliza el trámite institucional y retira las autorizaciones una vez que se encuentran completas.

De esta manera, las escuelas pueden contar con la documentación requerida antes de emprender sus viajes educativos o de egresados.