Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en diciembre 2025

Dentro de ese orden, se precisó que los empleados de los municipios percibirán sus haberes el martes 2 de diciembre . En esa misma jornada se sumarán al cronograma el Ministerio de Educación en todos sus niveles.
Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública
Lunes 1 de diciembre de 2025
Veteranos de Guerra de Malvinas
Policía de la Provincia
Servicio Penitenciario
Organismos Autárquicos
Martes 2 de diciembre de 2025
Municipios
Administración Central
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Humano
Miércoles 3 de diciembre de 2025
Educación Nivel Inicial y Primario
Educación Nivel Secundario y Superior
Jueves 4 de diciembre de 2025
Organismos Descentralizados
Poder Judicial
Poder Legislativo
Auditoría General
Funcionarios
Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy
Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.
La oferta salarial del 2,5% para docentes
Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.