miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 08:09
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en diciembre 2025

Se desarrolla el cronograma de pagos para los empleados estatales y ya está confirmado cuándo cobrarán los municipales en diciembre 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cronograma de pagos de Jujuy.

Cronograma de pagos de Jujuy.

Lee además
el cronograma completo del carnaval 2026 en jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Importante.

Cronograma de pagos en Jujuy: fechas de cobro del sueldo en agosto 2025

Dentro de ese orden, se precisó que los empleados de los municipios percibirán sus haberes el martes 2 de diciembre . En esa misma jornada se sumarán al cronograma el Ministerio de Educación en todos sus niveles.

Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre
Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre

Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública

Lunes 1 de diciembre de 2025

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Martes 2 de diciembre de 2025

  • Municipios
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Miércoles 3 de diciembre de 2025

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Jueves 4 de diciembre de 2025

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales. Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías.

Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

La oferta salarial del 2,5% para docentes

Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cronograma de pagos en Jujuy: fechas de cobro del sueldo en agosto 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en agosto 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en agosto 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Lo que se lee ahora
el cronograma completo del carnaval 2026 en jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel