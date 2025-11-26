Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en diciembre 2025

El Ejecutivo provincial oficializó el cronograma de pagos correspondiente a los sueldos de noviembre 2025 . El esquema se lleva adelante desde el lunes 1 hasta el jueves 4 de diciembre e incluye a todos los organismos que integran la administración pública.

Dentro de ese orden, se precisó que los empleados de los municipios percibirán sus haberes el martes 2 de diciembre . En esa misma jornada se sumarán al cronograma el Ministerio de Educación en todos sus niveles.

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública

Lunes 1 de diciembre de 2025

Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Martes 2 de diciembre de 2025

Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior

Jueves 4 de diciembre de 2025

Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios

Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales. Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías.

Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

La oferta salarial del 2,5% para docentes

Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.