Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en septiembre 2025

Se dio a conocer el cronograma de pagos de agosto 2025, que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 4 de septiembre. Según lo dispuesto, los policías recibirán sus haberes el lunes 1 de septiembre, jornada en la que también cobrarán los veteranos y ex combatientes de Malvinas, el Servicio Penitenciario y los organismos autárquicos.
- Municipios
- Administración Central
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Desarrollo Humano
Miércoles 3 de septiembre
Jueves 4 de septiembre
- Organismos Descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
Cronograma de pagos
El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy
