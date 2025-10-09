jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 10:22
Jujuy.

Cronograma de talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué colegios, días y horarios

Los talleres para los aspirantes al ingreso a 1er año 2026, continuarán brindando distintas actividades, acompañamiento y clases de consultas para los estudiantes.

Gabriela Bernasconi
Talleres para aspirantes a 1er año 2026

Talleres para aspirantes a 1er año 2026

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)  video
Educación.

Cómo inscribirse para el ingreso a primer año en Jujuy: fechas, pasos, link y requisitos
Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Empezó la inscripción para el ingreso a primer año en las Escuelas Normales de Jujuy

En ese marco, se detalló cuáles serán las actividades a realizar y qué establecimientos ofrecerán acompañamiento y clases de consulta para los aspirantes.

Talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué escuelas, días y horarios

Horario, día y actividades

El sábado de escuelas abiertas se desarrollará el 11 y 18 de octubre en distintas instituciones educativas que abrirán sus puertas a partir de las 8:45, para dar inicio a las actividades desde las 9:00 horas.

estudiantes matematicas

Estos talleres brindarán una instancia de acompañamiento en la transición de la primaria a la secundaria. Además, se dictarán clases de consulta sobre Lengua y Matemática, se desarrollarán actividades de ambientación socioemocional y se ofrecerán charlas para padres y tutores.

Asimismo, se detalló que habrá un recreo con actividad física, por lo que se solicita que los jóvenes asistan con ropa cómoda. También se recomendó llevar a las instituciones un cuaderno o carpeta y cartuchera.

Establecimientos habilitados

Las instituciones habilitadas son:

  • Bachillerato N°2 "Gobernador Jorge Villafañe"
  • Colegio Polimodal N°3
  • Secundario N°1 "Crucero ARA Gral. Belgrano"
  • Colegio Secundario de Arte N°42
  • Escuela de Comercio N°3 "José Manuel Estrada"
  • Colegio Secundario N° 60 de San Pedro
image
Colegio Polimodal N&deg;3

Colegio Polimodal N°3

