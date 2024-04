Cuáles son las zonas más afectadas por el dengue en la provincia

Con respecto a las vacunas:

Con respecto a la situación de las vacunas, el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, comentó que mientras El Ministerio de Salud de la Nación no incorpore al calendario nacional, desde provincia tampoco la incorporarán: "Mientras no la recomiende el Ministerio no estamos vacunando, si se planteo el “contrasentido” que se venda de manera privada y pero que no se incorpore al calendario".