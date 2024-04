Cuyaya se quedó sin técnico en el arranque de la Liga Jujeña

Desde el club anunciaron que Jorge "Gallo" Ortega no será más el entrenador de la primera de fútbol masculino.

El ex entrenador de Ciudad de Nieva no había comenzado bien este 2024 con el bandeño, ya que pisó en falso en la Copa Jujuy con dos derrotas ante la Asociación Atletica La Viña (3 a 1 la ida y 4 a 0 la vuelta) en el estadio René Valencia ex la Tablada la semana pasada.