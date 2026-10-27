De Jujuy al mundo: el médico Augusto Ittig recorrió 47 países gracias a la telemedicina

El médico Augusto Ittig compartió su experiencia profesional y contó cómo la telemedicina le permitió conocer 47 países, 447 ciudades y los cinco continentes. Con 40 años de trayectoria en la medicina, pasó de trabajar en quirófanos y servicios de emergencia a desarrollar proyectos de atención médica a distancia que hoy tienen aplicación en distintos puntos del mundo, incluidos sectores de difícil acceso de Jujuy.

Educación. Cronograma para la preinscripción 2027 a la carrera de Medicina en Jujuy

Durante una entrevista en Arriba Jujuy, el profesional explicó que comenzó a trabajar con esta modalidad hace 16 años, cuando surgió la necesidad de brindar asistencia médica a una mina de litio ubicada en un salar de la provincia de Salta.

Lo que inicialmente fue una solución para acompañar a cuatro enfermeros que trabajaban en ese establecimiento terminó convirtiéndose en una actividad que lo llevó a participar de proyectos internacionales y compartir experiencias con profesionales de distintos países.

Ittig contó que este año cumple cuatro décadas de ejercicio profesional. Durante los primeros 27 años se dedicó a la cirugía general, la cirugía de trauma y la atención de emergencias dentro y fuera de los hospitales.

Sin embargo, encontró una nueva oportunidad profesional cuando comenzó a brindar asistencia médica a distancia.

"Empecé a hacer, sin querer queriendo, por necesidad, telemedicina" "Empecé a hacer, sin querer queriendo, por necesidad, telemedicina"

Su primera experiencia fue en el Salar del Rincón, en Salta, donde acompañaba virtualmente a un equipo de enfermeros especializados en emergencias.

En aquel momento utilizaba Skype, una herramienta que le permitía comunicarse con el personal sanitario y ofrecer orientación ante diferentes situaciones.

Con el paso de los años, esa experiencia comenzó a despertar interés en otros lugares.

"Empezaron a invitarme en distintos lugares del mundo a explicar lo que hacemos" "Empezaron a invitarme en distintos lugares del mundo a explicar lo que hacemos"

De Jujuy a 47 países: los lugares que conoció gracias a su profesión

El desarrollo de proyectos vinculados con la telemedicina llevó a Augusto Ittig a recorrer destinos de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Según contó, una aplicación que registra sus viajes le permitió conocer la magnitud de su recorrido: 47 países, 447 ciudades, 110 aeropuertos y 27 puertos.

Entre los destinos que visitó mencionó Australia, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Angola, Canadá, Estados Unidos y numerosos países europeos.

Uno de los lugares que más recuerda es Wiluna, una localidad ubicada en una región desértica de Australia Occidental. También destacó sus experiencias en los fiordos de Noruega y en el Amazonas brasileño.

En este último destino realizó un viaje de un día y medio en un barco de transporte público por el río Amazonas, desde Manaos hasta Santarém, en el estado de Pará.

Durante el recorrido, los pasajeros descansaban en hamacas y utilizaban instalaciones compartidas. El médico recordó que pudo observar delfines rosados de río y conocer una forma de transporte muy diferente a la habitual.

Su visita a esa región estuvo vinculada con una invitación de la Universidad del Estado de Amazonas para explicar las experiencias de atención médica a distancia en comunidades aisladas.

La telemedicina llega a Cusi Cusi, Ciénaga de Paicone y Caspalá

Más allá de los viajes internacionales, Ittig destacó especialmente el impacto que tiene la telemedicina en Jujuy, donde las grandes distancias y las dificultades de acceso representan desafíos para la atención sanitaria.

El profesional mencionó localidades como Cusi Cusi, Ciénaga de Paicone y Caspalá, donde existen puestos sanitarios atendidos por agentes de salud que cumplen un papel fundamental para las comunidades.

Según explicó, desde hace aproximadamente tres años estos trabajadores cuentan con acompañamiento médico diario a distancia.

"Estos agentes sanitarios que antes resolvían todo solos en esta provincia ya desde hace tres años tienen el soporte diario de un médico de adultos y un médico pediatra" "Estos agentes sanitarios que antes resolvían todo solos en esta provincia ya desde hace tres años tienen el soporte diario de un médico de adultos y un médico pediatra"

Esta modalidad permite que profesionales de la salud puedan orientar al personal sanitario que trabaja en lugares alejados, evaluar situaciones médicas y colaborar en la toma de decisiones.

Ittig destacó especialmente la tarea de los agentes sanitarios, quienes muchas veces son el primer contacto de las comunidades con el sistema de salud y también cumplen funciones de acompañamiento social.

¿Cómo funciona la telemedicina y por qué es importante para Jujuy?

Durante la entrevista, el médico explicó que actualmente el concepto de telemedicina se amplió hacia lo que se conoce como salud digital.

Se trata de una modalidad que permite brindar asistencia sanitaria a distancia mediante herramientas tecnológicas y conexiones de internet.

No se limita exclusivamente a la atención médica, ya que también puede incluir servicios de psicología, enfermería, odontología y nutrición.

En provincias como Jujuy, donde existen localidades rurales alejadas de los principales hospitales, estas herramientas pueden facilitar el acceso a consultas y acompañamiento profesional.

Ittig planteó un ejemplo concreto: un médico que atiende a un paciente en un centro sanitario distante puede comunicarse mediante videollamada con un especialista, compartir información sobre el estado de salud y recibir orientación sobre los pasos a seguir.

Esto permite mejorar la evaluación de determinados casos y, cuando corresponde, organizar un traslado hacia un establecimiento de mayor complejidad.

De todas maneras, la atención virtual funciona como una herramienta complementaria y no reemplaza las intervenciones presenciales que requieren determinadas situaciones médicas.

La experiencia jujeña también se aplica en la minería y otros sectores

El médico explicó que su trabajo también está vinculado con establecimientos mineros de la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca, especialmente con proyectos relacionados con la extracción de litio.

En estos lugares, donde los trabajadores pueden encontrarse a grandes distancias de centros de salud, la asistencia remota permite acompañar al personal sanitario presente en los establecimientos.

También participó de experiencias de telemedicina en barcos pesqueros que permanecen durante varias semanas en altamar, plataformas petroleras de la Patagonia y operaciones vinculadas con Vaca Muerta.

Fuera del país, formó parte de un proyecto en zonas rurales de Honduras, cerca de la frontera con Nicaragua, desarrollado con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y autoridades sanitarias hondureñas.

En esa experiencia trabajó junto a un equipo de especialistas en tecnología de Guatemala para organizar una red de atención médica a distancia.

El intercambio de experiencias con Canadá y otros países

Entre sus viajes más recientes, Ittig destacó su visita a Canadá, donde conoció experiencias de atención sanitaria en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

En la provincia canadiense de Columbia Británica mantuvo encuentros con profesionales que utilizan herramientas de salud digital para asistir a poblaciones de difícil acceso.

Según explicó, algunos proyectos incluso contemplan la incorporación de drones para mejorar la logística sanitaria.

El médico señaló que estos intercambios permiten compartir los conocimientos desarrollados en Argentina y, al mismo tiempo, conocer nuevas tecnologías y formas de trabajo.

"Hay mucho por compartir en el mundo, porque lo que hacemos nosotros es muy novedoso, y cuando vamos a estos lugares aprendemos de ellos cosas también muy novedosas" "Hay mucho por compartir en el mundo, porque lo que hacemos nosotros es muy novedoso, y cuando vamos a estos lugares aprendemos de ellos cosas también muy novedosas"

Con cuatro décadas de trayectoria médica, Augusto Ittig continúa vinculado a una actividad que comenzó como una respuesta a las necesidades de un establecimiento minero y que hoy lo conecta con profesionales de distintos continentes.

Su experiencia también pone de relieve el papel que puede cumplir la tecnología en una provincia como Jujuy, donde acercar la atención sanitaria a las comunidades más alejadas sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud.