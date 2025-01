Desafío Cabildo Gamer: "Jujuy podría ser la capital del gaming, hay que impulsarla"

"Desde el 2018 que trabajamos en Jujuy, y siempre recordamos que el primer evento de Free Fire que se hizo en la provincia, tuvo como 4 mil inscriptos , mientras que en Ciudad Autónoma quizás se inscriben 2000 personas y es un montón. Me animo a decir que Jujuy podría ser la capital del gaming si quisiera, hay que impulsarla", manifestó el presidente de DEVA.

Finalmente, el referente a nivel nacional destacó que los esports -jugadores de videojuegos- "se vienen desarrollando hace mucho, pero la pandemia logró el impulso a esta industria".

Desafío Cabildo Gamer en Jujuy: cuándo es y competencias

El Gobierno de la Provincia, junto a Desafío Jujuy y la Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy (ADEJ), organiza el Desafío Cabildo Gamer, un evento que promete ser el punto de encuentro para amantes de los videojuegos y los deportes electrónicos.

La convocatoria incluye competencias de títulos como Fortnite, FIFA 25, League of Legends, Brawl Stars, Clash Royale, Mobile Legends, Rocket League y Free Fire. Será el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero.

El evento contará con torneos de diversos videojuegos, destacándose la liga jujeña de Yu-Gi-Oh!, una competencia que brinda la oportunidad de clasificar al torneo nacional.

Inscripciones gratuitas

Para los interesados en participar, las inscripciones son gratuitas y se realizan a través de la plataforma Bindin en el siguiente enlace: https://www.bindin.gg/events/f9e5eb43-d634-4563-a35e-33ecbbd36f32/info

Espacios de entretenimiento y realidad virtual en el Cabildo de Jujuy

Más allá de las competencias, el evento contará con zonas de esparcimiento para todas las edades. Entre las propuestas, habrá consolas retro y videojuegos arcade que traerán nostalgia a los fanáticos. También se habilitarán espacios dedicados a Just Dance, Mario Party y Pump It Up, además de experiencias inmersivas con tecnología de realidad virtual.

Charlas y talleres para aprender y reflexionar

-El Desafío Cabildo Gamer incluirá actividades académicas y educativas que buscan reflexionar sobre temas relacionados con el universo gamer. Entre las charlas destacadas se encuentran:

-“Ludopatía en las juventudes”, a cargo del INPROJUY, enfocada en la prevención y concientización.

-“Profesionales en E-Sports”, con la participación de Fabricio Suárez (Shifu), capitán de la Selección Argentina DEVA de DOTA 2, y el equipo salteño de e-sports “Infernales”.

-“Level Up Jujuy: Oportunidades de los videojuegos y las nuevas tecnologías en la Era del Conocimiento”.

-Talleres para periodistas sobre la cobertura de deportes electrónicos, dictados por especialistas en el área.

-Un abordaje psicológico sobre el impacto de los videojuegos, a cargo de la licenciada Mariangel Antola.