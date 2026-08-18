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18 de agosto de 2026 - 10:11
Historias.

Detrás del lente: cómo se construye una mirada propia desde la experiencia de una fotógrafa jujeña

Nora Dorado habló con TodoJujuy sobre fotografía, creatividad y el proceso de encontrar una identidad propia detrás de la cámara.

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Redacción de TodoJujuy
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Licenciada en Cine y TV por la Universidad Nacional de Córdoba, Dorado desarrolla su trabajo entre la fotografía, el video y la exploración sonora. En diálogo con TodoJujuy, recordó cómo comenzó su relación con las imágenes y habló sobre aquello que considera fundamental para sostener una identidad artística.

Siempre fui muy observadora, muy observadora del detalle”, explicó. Ese rasgo terminó encontrando una herramienta cuando recibió su primera cámara pocket. “Era salir a todos lados y todo el tiempo sacar fotos. Veía algo, me gustaba y sacaba”, recordó.

De mirar a construir una imagen propia

Más adelante llegó la decisión de estudiar cine. Inicialmente había pensado en las artes plásticas, pero encontró en lo audiovisual un espacio capaz de reunir distintos lenguajes que le interesaban.

La pintura, de hecho, continúa teniendo una fuerte presencia en su manera de pensar las imágenes. “Me gusta mucho toda la cuestión más pictórica. Cómo llevar esa mirada, esa sensibilidad, a otro formato que es completamente distinto”, señaló.

Su proceso creativo también incorpora elementos que no necesariamente parten de lo visual. Dorado explicó que muchas veces trabaja imágenes y videos a partir de sensaciones físicas o estímulos sonoros, buscando trasladarlos luego a una producción audiovisual.

Detrás de ese proceso aparece también una necesidad de encontrar un sentido para cada decisión. “Me gusta mucho la parte conceptual detrás de las creaciones”, explicó sobre la elección de imágenes, luces y otros recursos que forman parte de sus trabajos.

Entre el trabajo comercial y la libertad creativa

A lo largo de su recorrido profesional, Dorado participó en campañas de moda, videoclips, comunicación digital, divulgación científica y producciones para televisión. Esa experiencia la llevó también a convivir con dos dimensiones diferentes de su profesión: el trabajo comercial y la producción artística personal.

En ese equilibrio hay algo que considera fundamental. “La libertad creativa para mí es innegociable. Es el momento donde una es verdaderamente una”, sostuvo. La fotógrafa reconoció que hubo una etapa en la que la dinámica laboral terminó ocupando demasiado espacio y dejó relegada su producción personal. Con el tiempo, esa ausencia comenzó a pesar.

“Entré mucho en la dinámica más comercial y abandoné esa pata”, recordó. Después llegó un momento de replanteo: “Fue sentarme y decir: ‘Esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que vine a hacer en este plano’”.

La creatividad también se trabaja

Para Dorado, encontrar una voz propia no significa estar permanentemente inspirado. También implica atravesar bloqueos y momentos en los que crear resulta más difícil.

Por eso, actualmente intenta mantener un contacto cotidiano con su producción artística, incluso en los días en los que las ganas no aparecen. “Aunque no tenga ganas, aunque haga frío, aunque esté tiradísima o haciendo otra cosa, destinarle un minuto aunque sea a eso”, explicó.

Esa constancia se convirtió en parte de su manera de entender la creatividad. Frente a la tendencia a pensar demasiado una idea antes de llevarla adelante, encontró en la práctica una herramienta para seguir descubriendo su propia mirada. “Lo importante es hacer, hacer, hacer”, resumió.

En ese ejercicio permanente, la fotografía deja de ser solamente el acto de apretar un disparador. Para Dorado, detrás de cada imagen aparecen la observación, las referencias acumuladas a lo largo de los años, las experiencias y una búsqueda que continúa transformándose cada vez que vuelve a ponerse detrás del lente.

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