Docentes primarios denuncian que no se les acreditó el pago del bono

Docentes de nivel primario denunciaron públicamente que no se les acreditó la primera cuota de un bono salarial comprometido, según informó la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

De acuerdo con lo expresado en el material, el bono continúa impago y la Junta Provisoria del gremio indicó que se encuentra realizando las gestiones correspondientes para exigir el cumplimiento del pago. En ese marco, desde ADEP manifestaron su malestar por la falta de respuestas concretas y señalaron que las promesas realizadas no se cumplieron en los plazos esperados.

El comunicado de ADEP

Embed El comunicado remarca que el tiempo transcurrido sin acreditación del bono afecta directamente a los trabajadores de la educación y sostiene que el sistema educativo no puede sostenerse únicamente con anuncios sin ejecución. Asimismo, el gremio exige el pago inmediato de la suma adeudada y reclama respeto y dignidad para quienes se desempeñan en las aulas.

Como parte de las acciones impulsadas, ADEP convocó a los docentes afectados a completar un reclamo formal mediante un enlace habilitado para tal fin, con el objetivo de dejar constancia administrativa de la situación.

