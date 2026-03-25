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25 de marzo de 2026 - 07:02
Jujuy.

Domingo de ramos: qué llevan los ramitos, cómo se elaboran y cuánto salen en Jujuy

El Domingo de Ramos se vive con tradición en Jujuy y los vendedores ya preparan los ramitos con palmera, olivo y flor agonía.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Domingo de ramos.

Domingo de ramos.

Con la llegada del Domingo de Ramos, en Jujuy vuelve una de las tradiciones religiosas más presentes de la Semana Santa: la preparación y venta de los clásicos ramitos que los fieles llevan a bendecir. Como ocurre cada año, los puestos comienzan a ofrecer distintas opciones, hechas de manera artesanal y con elementos típicos de esta fecha.

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Sandra, una de las vendedoras, contó que cada ramo se arma a mano y que el tiempo de elaboración depende del diseño que elija cada persona. “Lleva 10 minutos, 15 minutos, depende del modelo que usted quiera. O sea, hay distintos modelos”, explicó.

Cómo se hace el ramo para el domingo de ramos

Según detalló la vendedora, no hay un único formato, ya que cada ramo puede variar en su diseño. “Todos son diferentes. La palmera amarilla, que es lo mejor, porque eso no se mancha, no se hace nada”, señaló sobre uno de los materiales más buscados para la confección.

Además, explicó que una vez terminado también es importante conservarlo de manera adecuada para que no se arruine. “Una vez terminado, uno tiene que tratar de, para que no se descarne, por cierto, de ponerlo bien, así, de esta manera, para un lado, para el otro, cosas así”, comentó.

Embed - DOMINGO DE RAMOS EN JUJUY: CÓMO SE ARMA EL RAMITO, PASO A PASO

Qué elementos lleva y cuánto cuesta

Sandra indicó que uno de los elementos fundamentales del ramo es el olivo, que no puede faltar en esta celebración. “El ramo con el olivo, que es fundamental, por supuesto, también para estas fechas tan importantes, tan lindas. Se usan dos cosas ahí. También se pone, se llama la flor agonía”, dijo.

Sobre los precios, precisó que el valor del ramito grande es de 2 mil pesos. “Dos mil pesos cada ramito grande”, afirmó, comentando también que no ha subido de precio respecto al año pasado.

De esta manera, en la previa del domingo de ramos, los jujeños ya comienzan a buscar estos tradicionales ramos que forman parte de una costumbre religiosa que se mantiene vigente año tras año.

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