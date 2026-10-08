Dos jujeños lograron el subcampeonato iberoamericano de powerlifting y clasificaron al Mundial

Los deportistas jujeños Rocío Gutiérrez y Maximiliano "Maxi" Paz tuvieron una destacada participación en el Torneo Iberoamericano de Powerlifting, desarrollado en Villa María, Córdoba. Ambos consiguieron el segundo puesto en sus respectivas categorías y obtuvieron la clasificación al Campeonato Mundial de la disciplina, que tendrá lugar en Medellín, Colombia, el próximo 24 de noviembre.

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La pareja visitó los estudios de Canal 4 y Radio City, donde compartió su experiencia, los resultados de la competencia y los desafíos que enfrenta para continuar representando a Jujuy en torneos internacionales.

"Los dos quedamos en segundo puesto en nuestra categoría", expresaron con satisfacción tras regresar de la competencia.

Rocío Gutiérrez compitió en la categoría de hasta 67,5 kilogramos y estuvo muy cerca de conseguir el primer puesto.

La deportista explicó que terminó igualada en el total de kilos levantados con la campeona, pero el reglamento establece que, ante un empate, gana quien tenga menor peso corporal.

"Hicimos el mismo total y para desempatar se ve quién pesa menos. Ella pesaba 65 y yo 67" "Hicimos el mismo total y para desempatar se ve quién pesa menos. Ella pesaba 65 y yo 67"

Por su parte, Maximiliano Paz atravesó una situación inesperada durante el pesaje. Su intención era competir en la categoría de hasta 75 kilogramos, pero registró 76 kilos y debió participar en una división superior.

A pesar de este inconveniente, logró quedarse con el segundo lugar en la categoría de hasta 82,5 kilogramos.

"Estuve a nada de no ir a competir, porque estaba enojado conmigo mismo" "Estuve a nada de no ir a competir, porque estaba enojado conmigo mismo"

En ese momento, el acompañamiento de Rocío fue fundamental para que pudiera afrontar el torneo.

"Esa noche hablamos y me dijo que tenía que ir igual, competir en una categoría más alta. Fui, me animé y bueno", relató.

Cuántos kilos levantaron los jujeños en el Iberoamericano

Durante la entrevista, ambos deportistas detallaron las marcas conseguidas en las tres disciplinas que conforman el powerlifting: sentadilla, press de banca y peso muerto.

Rocío Gutiérrez consiguió las siguientes marcas:

Sentadilla: 155 kilos.

Press de banca: 67 kilos.

Peso muerto: 157,5 kilos.

Además, intentó superar sus registros con levantamientos de 160 kilos en sentadilla y 72 kilos en banco, aunque no pudo completarlos.

En tanto, Maximiliano Paz logró:

Sentadilla: 235 kilos.

Press de banca: 160,5 kilos.

Peso muerto: 245 kilos.

Maxi destacó que, si hubiera podido competir en su categoría original, la marca conseguida en press de banca habría representado un récord iberoamericano, según las condiciones del certamen.

Estos resultados reflejan el trabajo que vienen realizando durante los últimos años y les permitieron alcanzar un lugar en el próximo Mundial.

El Mundial de Colombia y las dificultades para viajar

Tras el buen desempeño en Córdoba, Rocío y Maximiliano consiguieron clasificarse al Mundial de Powerlifting, previsto para el 24 de noviembre en Medellín, Colombia.

Sin embargo, explicaron que la participación todavía no está asegurada debido a los gastos que implica el viaje.

Entre los principales costos mencionaron los pasajes, la inscripción, el alojamiento y la alimentación durante la competencia.

"Nos gustaría ir, pero ahora es muy pronto y todo lo que implica la inscripción, viaje, estadía y comida creo que es un montón", señalaron.

Los deportistas reconocieron que todavía no realizaron un presupuesto definitivo para determinar cuánto dinero necesitarían.

La posibilidad de participar en el Mundial representa una oportunidad importante para sus carreras, aunque deberán resolver las cuestiones económicas y organizativas en las próximas semanas.

Rocío y Maxi: una pareja unida por el amor y el deporte

Además de compartir competencias, Rocío y Maximiliano son pareja y entrenan juntos desde hace aproximadamente dos años.

Rocío, de 21 años, comenzó a practicar powerlifting a los 17 y acumula cuatro años de experiencia en la disciplina. Maxi, por su parte, lleva tres años entrenando.

Ambos destacaron que el acompañamiento mutuo es una de las claves para mantenerse motivados durante las preparaciones.

"La clave es no abandonar, porque obviamente los entrenamientos son difíciles, llevan tiempo y es disciplina más que nada" "La clave es no abandonar, porque obviamente los entrenamientos son difíciles, llevan tiempo y es disciplina más que nada"

También reconocieron que existen momentos complicados, especialmente cuando los resultados no aparecen durante varias semanas.

"Tenés días buenos, días malos, días en los que no querés entrenar o no te sale. Puede haber dos semanas completas donde todo te sale mal, pero después llega una en la que todo sale perfecto", reflexionaron.

El vínculo que construyeron fuera del gimnasio también se convirtió en un sostén importante para afrontar las exigencias del alto rendimiento.

Qué se necesita para comenzar a practicar powerlifting

Consultados sobre qué consejos les darían a los jóvenes interesados en esta disciplina, los deportistas remarcaron que no es necesario comenzar levantando grandes cantidades de peso.

Por el contrario, explicaron que lo fundamental es respetar los tiempos de aprendizaje, entrenar con paciencia y mantener la constancia.

"No hace falta tener nada en específico, sino solamente animarse y hacerlo", expresaron.

También advirtieron que muchas personas se comparan con deportistas experimentados y buscan alcanzar rápidamente marcas elevadas, algo que puede perjudicar su progreso.

"La idea es comenzar con los kilos que tenés, ir compitiendo y de a poquito vas a ir mejorando. Es cuestión de tiempo nada más" "La idea es comenzar con los kilos que tenés, ir compitiendo y de a poquito vas a ir mejorando. Es cuestión de tiempo nada más"

Para los jujeños, la disciplina, la paciencia y la perseverancia son tan importantes como la fuerza física.

Los próximos objetivos de los subcampeones jujeños

Después de varios meses de preparación y un año de competencias, Rocío y Maxi decidieron tomarse unos días de descanso antes de retomar los entrenamientos.

El objetivo inmediato será evaluar las posibilidades de viajar al Mundial de Colombia y planificar las próximas competencias.

Mientras tanto, los dos celebran haber conseguido el subcampeonato iberoamericano y una clasificación internacional que refleja su crecimiento deportivo.

Con esfuerzo, disciplina y acompañamiento mutuo, Rocío Gutiérrez y Maximiliano Paz siguen llevando el nombre de Jujuy a competencias de alto nivel, con el desafío de dar un nuevo paso en sus carreras y representar a la provincia en un campeonato mundial.