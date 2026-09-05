El Centro Vecinal de Bajo La Viña celebró el Día del Niño

El Centro Vecinal Bajo La Viña organizó una jornada especial para celebrar el Día del Niño, con una propuesta que reunió a numerosos chicos y familias del barrio y de sectores cercanos. La actividad incluyó juegos, pelotero, payaso, pinta caritas, golosinas y sorteos, entre ellos una bicicleta.

La jornada fue impulsada por la comisión del Centro Vecinal como una manera de generar un espacio de encuentro y recreación para las familias. Desde la organización destacaron que se trató de la primera vez que se realiza una celebración de estas características en el barrio.

“Nos pareció muy importante festejar el Día del Niño”, explicó Marcela Pedetti, presidenta del Centro Vecinal Bajo La Viña, quien remarcó que una de las metas de la institución es “crear conciencia de comunidad”.

El encuentro contó con una importante concurrencia de chicos, que pudieron disfrutar de distintas actividades especialmente preparadas para ellos.

Juegos, premios y una bicicleta

La propuesta incluyó diferentes alternativas de entretenimiento. Hubo pelotero, juegos, golosinas, payaso y pinta caritas, además de numerosos premios que fueron entregados durante la jornada.

Uno de los principales atractivos fue el sorteo de una bicicleta, que formó parte de los obsequios preparados por el Centro Vecinal con el aporte de colaboradores.

Pedetti destacó el acompañamiento recibido para poder concretar la celebración y señaló que detrás de la actividad hubo una “ardua tarea entre todos”, con el aporte de distintos integrantes de la comisión y vecinos.

Un encuentro que reunió a distintos barrios

La convocatoria no quedó limitada a los vecinos de Bajo La Viña. La difusión realizada a través de los grupos de WhatsApp permitió que familias de barrios cercanos también se acercaran para participar de la celebración.

“Hay chiquitos de Bajo La Viña y de otros lados también que se han acercado acá. Y estamos felices de que también hayan venido esos chicos”, expresó la presidenta.

Para la comisión, esta participación fue uno de los aspectos más destacados de la jornada, ya que permitió fortalecer los vínculos entre vecinos y generar un espacio compartido alrededor de los más pequeños.

El trabajo de la comisión

Camila Arroyo, vicepresidenta del Centro Vecinal, resaltó la importancia de recuperar este tipo de actividades y valoró el trabajo realizado por toda la comisión.

“Estamos muy felices de poder festejar este día”, sostuvo, y destacó que hacía tiempo que el Centro Vecinal no concretaba un evento de estas características.

También participaron de la organización María Emilia Angelelli, revisora de cuentas; Fernando Varela, vocal; y María Amelia Abraham, integrante del Centro Vecinal Bajo La Viña.

Comisión Directiva del Centro Vecinal de Bajo La Viña

El objetivo: fortalecer la comunidad

Más allá de la celebración, desde el Centro Vecinal señalaron que la iniciativa forma parte de un objetivo más amplio: generar espacios que permitan a los vecinos encontrarse, participar y fortalecer la vida comunitaria.

Pedetti agradeció especialmente a su equipo y sostuvo que una iniciativa de estas características no puede concretarse sin el acompañamiento de todos los integrantes de la comisión.

La jornada dejó así el compromiso de continuar con nuevas actividades para el barrio y repetir este tipo de encuentros, con los chicos y sus familias como protagonistas.