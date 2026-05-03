El conflicto de Oriente llegó a los campos del NOA: los abonos para los cultivos subieron más del 30%

Una guerra que parece lejana está golpeando de cerca a los productores agrícolas del NOA. El alza internacional del petróleo, disparada por el conflicto en Medio Oriente, encadenó una serie de aumentos que hoy se sienten con fuerza en el precio de los insumos que se usan para abonar la tierra.

Producción. Las consecuencias en el campo por el conflicto en Medio Oriente: cómo impacta en Jujuy

Según el Informe de Monitoreo Federal de marzo 2026 elaborado por el Mercado Central de Buenos Aires , los fertilizantes registraron subas significativas durante el último mes . El caso más alarmante es el de la urea —uno de los abonos más utilizados en la agricultura argentina—, que aumentó más del 30% en comparación con febrero.

El informe también señala alzas en los fertilizantes fosforados , tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, el encarecimiento se explica por el aumento en los costos del gas natural —insumo necesario para su fabricación— sumado a las restricciones de exportación que impuso China.

El documento del Mercado Central es claro en identificar el origen del problema: el conflicto bélico en Medio Oriente provocó un aumento en el precio internacional del petróleo , lo que impactó directamente en el valor de los combustibles locales. En Argentina, el gasoil subió un 24,69% en marzo, una de las variaciones más altas de todos los rubros relevados.

Esa suba no solo encarece el trabajo en el campo, sino también el traslado de los productos desde las zonas de producción hasta los mercados. El Índice de Costos del Transporte (ICT) subió un 10,15% en marzo, acumulando un 14,55% en el primer trimestre del año y una variación interanual del 57,61%.

Suba de la urea +30% vs. febrero 2026

Suba del gasoil+24,69% en marzo 2026

ICT acumulado+14,55% primer trimestre 2026

ICT interanual+57,61% vs. marzo 2025

Impacto directo en los productos del NOA

El NOA es una de las regiones productoras de frutas y hortalizas más importantes del país. El informe del Mercado Central menciona explícitamente a Jujuy, Salta y Tucumán como zonas abastecedoras de limón, citando que la calidad del producto durante marzo se vio afectada por las intensas lluvias registradas en la región —con acumulados que superaron los 150 mm en algunos puntos del noroeste—, lo que derivó en una caída del 9,19% en los precios de venta de esa especie.

En ese contexto, el encarecimiento de los insumos agrícolas suma una presión adicional sobre los productores de la zona, que deben afrontar costos más altos tanto para fertilizar como para transportar sus productos.

Preocupación por la planificación de la próxima campaña

El informe advierte que los aumentos en los fertilizantes "generan preocupación en la planificación agrícola" del país. Gran parte de la urea que se consume en Argentina proviene justamente de la zona del conflicto en Medio Oriente, lo que no solo encarece el insumo sino que también pone en riesgo su abastecimiento.

A ese escenario se suman los aumentos en los fosforados, otro fertilizante clave, cuya suba responde tanto a factores internacionales —el alza del gas natural— como a decisiones de política comercial de China, que restringió sus exportaciones de este producto.