El gobernador Carlos Sadir sobre la situación con el Gobierno nacional

En relación a esta convocatoria Carlos Sadir reveló que “ no hay una invitación formal para cada uno, pero si se da seguramente será algo muy importante. Es algo que hemos pedido y siempre insistí con el diálogo porque me parece que es la forma y estamos en democracia”.

El mandatario sostiene su postura al diálogo y entiende que “se puede discrepar, discutir los temas, pero me parece que esa es la forma sobre todo luego de estos frenéticos ochenta y pico de días que han pasado, me parece que está muy bien que nos sentemos a dialogar que es lo que todos le venimos pidiendo”.

Reunión con gobernadores en Casa Rosada

Carlos Sadir, acerca de esta convocatoria para el viernes 8 de marzo en Casa Rosada dijo que “No se conoce porque no tenemos una idea ni siquiera informalmente de cuál puede ser el planteo de la reunión”, manifestó.

El gobernador expresa sobre lo que se podría llegar a tocar en el encuentro a través de datos sacados por periodistas más allegados al sector y expresa “de que probablemente la Ley ómnibus va a volver de nuevo tal cual y otros plantean que probablemente tenga modificaciones, pero no tengo ningún indicio”.

En cuanto a haber sido convocados lo considera “auspicioso” por la idea de dialogar, frenar un poco, de arreglar los números y las relaciones entre provincias y nación y en ese marco sostuvo que “el grueso de la cuestión pasa por lo económico, por lo fiscal”.

Aseguró que en la mesa de diálogo van a estar “mucho de los puntos que tienen que ver con la Ley Ómnibus, que el gobierno nacional necesita, muchos cambios que vemos que son necesarios y sobre todo somos consciente de la situación que veníamos viviendo en los 4 años de Alberto Fernández, una situación en crisis terminal que quedó el país y que necesita cambios”, expresó el mandatario.

Reversión del impuesto a las ganancias

En lo que respecta a las provincias fue un tema que impactó significativamente y en ese sentido el gobernador afirma que “es lo más importante”. Agrega que “hay provincias que han recibido cantidad de montos importantes de obras públicas y Jujuy la verdad que no. En todos estos últimos años de Alberto Fernández la verdad que prácticamente nada, pero sí que el impuesto a las ganancias es muy importante para todos, para Jujuy también, y esto ya estaba como muy hablado”, comenta Carlos Sadir.

Siguiendo el tema, expresó que “inclusive se habló en los últimos días de Massa cuando se iba el ex ministro se habló del tema, nos convocaron a reuniones en Casa Rosada en aquel momento cuando todavía estaba Alberto Fernández para hablar ese tema, un tema que a todas luces se sabía la cantidad o lo importante que era y como perjudicaba a cada una de las provincias. De hecho el bloque nuestro votó en contra y no acompañó, sabiendo lo que significaba en términos de recursos para la provincia”.

Comentó que en ese entonces fue una “situación de campaña” donde el ex ministro Sergio Massa tuvo el acompañamiento de todas sus fuerzas y todo su sector. “Era claro que esto iba a significar un claro recorte de recursos para todas las provincias como está”, remarcó.

Situación actual del Impuesto a las ganancias y recursos

“Cuando el presidente Milei nos citó en aquel momento, hablamos de este tema y luego se envió un proyecto al Congreso que lo envió el actual gobierno, y después se retiró cuando se retiró la Ley Ómnibus no se habló más de eso”, cuenta el gobernador agregando que “ahora se vuelve a hablar de eso, que es lo primero que venimos pidiendo”.

“Esto desfinancia muy mal a las provincias”, sostiene el gobernador de Jujuy y argumenta que “si hay algo que necesitamos todas las provincias es la previsibilidad, saber con qué recursos contamos, qué recursos vamos a tener cada uno tanto la nación como la provincia y en función de eso cada uno gobernará, es saber a ciencia exacta qué tenemos”.

“De un día para el otro no viene el FONID, de un día para el otro no viene el subsidio del transporte, y entonces obviamente eso nos pone en un estrés financiero tremendo a las provincias porque no es una cuestión consensuada o conversada”, manifiesta al respecto el gobernador.

Cerrando la idea y lo que se espera del “Pacto de Mayo” es “tratar de consensuar, tratar en este caso de este Pacto tiene que ver con eso, con la gobernabilidad de estas jurisdicciones, las provincias y por supuesto la nación que necesita lo suyo”.

Sobre los proyectos de ley que enviarán a la legislatura

Coparticipación

“Jujuy es la última provincia que no tiene ley de coparticipación”.

“Creo que es muy importante para la provincia tenerla, eso va a significar ordenamiento. La provincia está ordenada pero también ordenamiento de los municipios para que también cada municipio sepa con que cuenta, los recursos que tiene y que puede hacer o no”.

"Creo que es muy importante para la provincia tenerla, eso va a significar ordenamiento. La provincia está ordenada pero también ordenamiento de los municipios para que también cada municipio sepa con que cuenta, los recursos que tiene y que puede hacer o no". "Está rigiendo una ley que es muy vieja, donde se había establecido un esquema de garantizar a cada municipio los sueldos con la planta de personal de aquel momento. Un poco después se actualizó la planta y sólo se garantizaban los sueldos de una parte del total".

“Es hora de que Jujuy tenga una ley de Coparticipación”.

“Hay que buscar parámetros objetivos que permitan hacer una distribución lo más justa posible. Hay que darle a cada municipio lo que realmente le corresponde”.

Reestructurar deudas de la provincia

“Vamos a establecer un esquema de cómo vamos a pagar estas deuda s, sino ocurre que de un día para el otro un municipio le cae un embargo y chau, no puede pagar los sueldos ni gestionar, hay que poner un orden a esto”.

"Buscar una manera para que financieramente no ahogue a los municipio y tampoco a la provincia. Han quedado juicios que como se dicen, se vienen pateando y llega un momento que hay que pagarlos y cae la sentencia, con un embargo y te corta todo".

Plan de vivienda público-privado

“El gobierno nacional tiene bastante definido cortar con la obra pública y eso hace pensar que probablemente no se continúen los planes de vivienda como lo conocemos hasta acá. Si se hacen, en buena hora pero parece que no”.

“Tenemos una obligación y un compromiso que tiene que ver con la cantidad de gente que requiere vivienda, vemos que hay un déficit enorme”.

“Hay que buscar alternativas, una es haciendo una gestión pública-privada”.

Perspectiva de obra pública para este año

“Tenemos obras que nos han quedado pendiente de la gestión anterior de Gerardo Morales con el Plan Maestro que la vamos a continuar pero con un ritmo más lento”

“La idea es avanzar con planes de obra pública, seguramente no tan ambiciosas, tan impactantes icónicas como veníamos realizando hasta acá”.

“El Cabildo está muy cerca, tratando de acelerar para inaugurarlo; el museo Lola Mora tiene un 60% de avance, con redeterminaciones bastante importantes pero tenemos la intención de que este año la terminamos; la Ciudad de las Artes la estamos haciendo con mucho esfuerzo y el Centro Deportivo en Alto Comedero que es muy importante, con un grado de avance dispar pero va a continuar”.

"El Cabildo está muy cerca, tratando de acelerar para inaugurarlo; el museo Lola Mora tiene un 60% de avance, con redeterminaciones bastante importantes pero tenemos la intención de que este año la terminamos; la Ciudad de las Artes la estamos haciendo con mucho esfuerzo y el Centro Deportivo en Alto Comedero que es muy importante, con un grado de avance dispar pero va a continuar". "El 4 de abril vamos a hacer una firma probablemente en la embajada de Israel con una empresa y especialistas con la parte técnica de la provincia para poder firmar un convenio de un plan maestro con el tema del Agua".

"Es un año de planificaciones. Vamos a planificar todo el tema del agua, hacer una gran planificación para toda la provincia”.

Ruta N°34

“Esperaremos un poco hasta que se estabilice y ya le pedí al ministro Luis Caputo para poder hacer una reunión para ver no sólo de la financiación de Cauchari sino también con el tema de la Ruta N°34 de la que tanto hemos hablado y seguimos hablando porque sigue ahí paralizada”.

Deuda en dólares

“El 20 de marzo vamos a pagar a los bonistas, con ese pago la deuda que arrancó en los $210millones va a estar en el orden de los $140millones y vamos bajando. Estamos pagando no solo los cupones sino también el capital”

“El flujo de Cauchari nos iba a permitir ir pagando los compromisos y lo venimos haciendo hasta acá bien”.

