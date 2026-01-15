El mapa de las obras que avanzan en San Salvador de Jujuy

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy , Aldo Montiel, detalló el estado de las principales obras que se están ejecutando en la ciudad, con distintos niveles de avance y plazos definidos para este año. Desde espacios públicos recreativos hasta infraestructura de conectividad. Conocé cuáles son en esta nota.

En la intersección de Calles Mejías, Mendoza, Monroy y Eva Perón, Montiel confirmó que las obras del 6° multiespacio, que estará emplazado en la Plaza Santa Rita, próximo al C.P.V. del barrio Malvinas, evolucionan según lo previsto. “Ya se ejecutó todo lo que tiene que ver con fundaciones, columnas y el 80% del piso”, explicó el funcionario. Actualmente se trabaja en el montaje de la cubierta, y en los próximos días comenzará la colocación de vigas y la estructura final.

La intención de la Municipalidad es culminar la obra para la Semana de Jujuy, con el objetivo de que el espacio pueda ser inaugurado y disfrutado dentro de las actividades conmemorativas.

Parque Alberdi: nuevas instalaciones y ampliación de espacios deportivos

Cerca de allí, en Parque Alberdi, sobre Calle Alberro y Pablo Arroyo, se avanza con la construcción de la cancha de hockey social, que será de uso público y abierta a toda la comunidad. Hasta el momento se completó el cierre perimetral y la base donde se colocará la superficie sintética, y ahora se trabaja en las tribunas y los vestuarios.

La obra principal está prevista para finalizar entre fines de abril y principios de mayo. Como parte de un plan más amplio de mejoras en el parque, ya se instalaron nuevos juegos infantiles, gimnasios urbanos y dos polideportivos con canchas de básquet, fútbol 5 y fútbol 7. Además, se realizó pavimento en los accesos alrededor de la cancha de fútbol 11, en articulación con el club barrial.

Ascensor urbano Nº 3: mejor conectividad entre Villa San Martín y el centro

Otra obra clave en ejecución es el Ascensor urbano número 3, destinado a mejorar la conectividad peatonal entre el barrio Villa San Martín y el centro de la ciudad. La infraestructura está planificada a la altura de Calle Santibáñez y José Hernández, en una zona donde confluyen el Hospital y el Parque San Martín, y es punto de llegada para alrededor del 90% del transporte urbano de pasajeros.

Montiel explicó que los trabajos comenzaron hace poco más de dos semanas con movimientos de suelo y demoliciones, y que se dará pronto inicio a la estructura de hormigón armado que sostendrá la torre del ascensor, la pasarela y la modificación de la escalera existente. La obra tiene un plazo estimado de 7 meses y la maquinaria requerida ya está adquirida y en depósito.

Pavimentaciones y obras mixtas en distintos sectores

El secretario reconoció que el avance de algunas pavimentaciones se ha visto afectado por las condiciones climáticas adversas, con frecuentes lluvias que complican los trabajos. A pesar de ello, se siguen ejecutando obras que son prioritarias para los vecinos, como:

Calle Cicarelli, que une Huaico con Alto Padilla hasta avenida Bolivia, una vía que históricamente quedaba intransitable ante lluvias intensas.

Pavimentos con obra mixta en calle Albarracín, en el barrio Los Perales.

Pavimentación en calle Varela, en el sector de Los Huaicos.

Mejoras en Avenida Paleari, que antes quedaba cortada por el desborde del árido durante lluvias.

Además, Montiel anunció que hay al menos 10 obras mixtas más en cartera, que serán programadas para iniciar en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.