miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 15:34
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Conocé los horarios y requisitos para poder disfrutar de los natatorios municipales en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)

En plena temporada veraniega en nuestra provincia, ya están en funcionamiento los natatorios municipales en San Salvador de Jujuy, con horarios confirmados, requisitos establecidos y todas las actividades previstas en los centros capitalinos.

Lee además
Dengue. video
Salud.

Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves
ley de etiquetado frontal: como cambio la forma de comprar alimentos en jujuy
Nutrición

Ley de Etiquetado Frontal: cómo cambió la forma de comprar alimentos en Jujuy

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad detalló sobre el funcionamiento y los horarios de los natatorios “Guillermo Poma” que está ubicado en la punta del Parque San Martín, y “Miguel Ángel López”, situado sobre avenida Almirante Brown.

Natatorio “Guillermo Poma”

Las actividades comenzarán de 7:30 a 8:30 con clases de natación para adultos. Hasta las 14, el espacio estará destinado al desarrollo de las Colonias de Vacaciones. A partir de las 14 y hasta las 19, se habilitará la pileta libre para el público en general. De 20 a 21 horas, se retomarán las clases de natación para adultos y, de 21 a 22, se dictarán clases de aqua gym.

Deporte adaptado acuático en el natatorio municipal
Deporte adaptado acuático en el natatorio municipal

Deporte adaptado acuático en el natatorio municipal

Natatorio “Miguel Ángel López”

En el caso de la pileta ubicada en el sur de la ciudad, durante el turno mañana el uso será exclusivo para las Colonias de Vacaciones, mientras que por la tarde se habilitará la pileta libre. En el horario de tarde-noche, se desarrollarán clases de natación.

Cómo anotarse en los natatorios

Los interesados en utilizar las piletas deberán realizar la inscripción de manera presencial de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:30 horas en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación en el Centro Deportivo.

Los requisitos

Para aprovechar estos dos natatorios, las personas deberán tener como requisito la realización de un examen médico obligatorio y el pago del arancel correspondiente, establecido por la Dirección de Rentas de la Municipalidad.

Los interesados deberán acercarse al natatorio ‘Guillermo Poma’, donde se les efectuará la revisión médica, y posteriormente podrán abonar el arancel en las ventanillas de Rentas ubicadas en el acceso a la Dirección de Deportes y Recreación.

La Dirección de Deportes y Recreación atiende de lunes a viernes en horario matutino y vespertino. Para usar las piletas es obligatorio concurrir con traje de baño y gorro de natación, sobre todo requerido para personas con cabello largo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves

Ley de Etiquetado Frontal: cómo cambió la forma de comprar alimentos en Jujuy

Volcán: realizarán este jueves un ejercicio de evacuación parcial

Emigró a Jujuy tras la crisis de Venezuela: "Irme fue lo más doloroso de mi vida"

Venta de repelentes en Jujuy: suba del 15% y menor demanda

Lo que se lee ahora
Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

Impuestoa las Ganancias (Foto ilustrativa)
Escalas.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

Abejasatacaron a una familia en Santa Clara
Tarde de terror.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: varios heridos y un perro muerto

Imagen alusiva
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel