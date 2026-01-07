Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

En plena temporada veraniega en nuestra provincia, ya están en funcionamiento los natatorios municipales en San Salvador de Jujuy , con horarios confirmados, requisitos establecidos y todas las actividades previstas en los centros capitalinos.

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad detalló sobre el funcionamiento y los horarios de los natatorios “Guillermo Poma” que está ubicado en la punta del Parque San Martín, y “ Miguel Ángel López ”, situado sobre avenida Almirante Brown.

Las actividades comenzarán de 7:30 a 8:30 con clases de natación para adultos . Hasta las 14, el espacio estará destinado al desarrollo de las Colonias de Vacaciones. A partir de las 14 y hasta las 19, se habilitará la pileta libre para el público en general . De 20 a 21 horas, se retomarán las clases de natación para adultos y, de 21 a 22, se dictarán clases de aqua gym.

Natatorio “Miguel Ángel López”

En el caso de la pileta ubicada en el sur de la ciudad, durante el turno mañana el uso será exclusivo para las Colonias de Vacaciones, mientras que por la tarde se habilitará la pileta libre. En el horario de tarde-noche, se desarrollarán clases de natación.

Cómo anotarse en los natatorios

Los interesados en utilizar las piletas deberán realizar la inscripción de manera presencial de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:30 horas en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación en el Centro Deportivo.

Los requisitos

Para aprovechar estos dos natatorios, las personas deberán tener como requisito la realización de un examen médico obligatorio y el pago del arancel correspondiente, establecido por la Dirección de Rentas de la Municipalidad.

Los interesados deberán acercarse al natatorio ‘Guillermo Poma’, donde se les efectuará la revisión médica, y posteriormente podrán abonar el arancel en las ventanillas de Rentas ubicadas en el acceso a la Dirección de Deportes y Recreación.

La Dirección de Deportes y Recreación atiende de lunes a viernes en horario matutino y vespertino. Para usar las piletas es obligatorio concurrir con traje de baño y gorro de natación, sobre todo requerido para personas con cabello largo.