sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 16:58
Apertura,

Habilitaron el natatorio municipal: cómo y dónde inscribirse

El natatorio municipal “Miguel Ángel López”, fue habilitado y comenzaron las inscripciones para la temporada 2025-2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Natatoriomunicipal “Miguel Ángel López”&nbsp;

Natatorio municipal “Miguel Ángel López” 

Quedó habilitado el natatorio municipal “Miguel Ángel López”, ubicado en la calle Oscar Orías esquina Almirante Brown en San Salvador de Jujuy, tradicionalmente conocido como la pileta de los “baños públicos”, que abrirá nuevamente sus puertas al público.

Luego de finalizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento necesarias para su apertura, que constaron de un mejoramiento integral con trabajos específicos de electricidad y pintura, quedó en condiciones para habilitarse.

Las inscripciones

La Municipalidad confirmó que comenzaron desde este viernes las inscripciones para los interesados en aprovechar las instalaciones. Se anotará en la oficina de los baños públicos, y como requisitos solamente se necesita la revisación médica, que tendrá una duración de 15 días.

En la pileta habrá clases de natación para el público, y va a funcionar todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Luego vendrá la etapa de las tradicionales colonias de vacaciones, aunque no especificaron la fecha del comienzo.

Obras en otro natatorio

Desde el 12 de julio pasado se trabaja en el Natatorio Municipal Guillermo Poma, ubicado en el Parque San Martín, que permanece cerrado al público por obras orientadas a la puesta en valor y optimización de sus instalaciones.

Natatorio Municipal Guillermo Poma
Natatorio Municipal Guillermo Poma

Natatorio Municipal Guillermo Poma

Todas las actividades programadas en el establecimiento quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que esperan que concluyan las obras. “Está quedando muy linda. Está siendo adecuada las medidas de adaptación para personas con discapacidad también”.

