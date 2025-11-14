Habilitaron el natatorio municipal: cómo y dónde inscribirse

Natatorio municipal “Miguel Ángel López”

Quedó habilitado el natatorio municipal “Miguel Ángel López”, ubicado en la calle Oscar Orías esquina Almirante Brown en San Salvador de Jujuy, tradicionalmente conocido como la pileta de los “baños públicos”, que abrirá nuevamente sus puertas al público.

Luego de finalizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento necesarias para su apertura, que constaron de un mejoramiento integral con trabajos específicos de electricidad y pintura, quedó en condiciones para habilitarse.

Las inscripciones La Municipalidad confirmó que comenzaron desde este viernes las inscripciones para los interesados en aprovechar las instalaciones. Se anotará en la oficina de los baños públicos, y como requisitos solamente se necesita la revisación médica, que tendrá una duración de 15 días.

En la pileta habrá clases de natación para el público, y va a funcionar todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Luego vendrá la etapa de las tradicionales colonias de vacaciones, aunque no especificaron la fecha del comienzo.

Obras en otro natatorio Desde el 12 de julio pasado se trabaja en el Natatorio Municipal Guillermo Poma, ubicado en el Parque San Martín, que permanece cerrado al público por obras orientadas a la puesta en valor y optimización de sus instalaciones. Natatorio Municipal Guillermo Poma Natatorio Municipal Guillermo Poma Todas las actividades programadas en el establecimiento quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que esperan que concluyan las obras. “Está quedando muy linda. Está siendo adecuada las medidas de adaptación para personas con discapacidad también”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.