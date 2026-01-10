Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma de la semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana, con operativos de vacunación, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil.

La Dirección de Zoonosis recordó la importancia de la vacunación y el control responsable de las mascotas, para no solo mantener la salud animal y el cuidado comunitario , sino para ratificar la importancia de la tenencia responsable.

El programa comenzará el lunes 12 enero , con jornadas de vacunación y registro en el sector de Avenida Forestal y Olimpia Barrionuevo, en Alto Comedero. Las atenciones se realizarán en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12 horas, y por la tarde, de 15 a 18 horas.

El martes 13 de enero, el quirófano móvil estará presente desde las 14 horas en calle La Gaceta 324, en el barrio Los Molinos. Además, ese mismo día se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de 14 a 17 horas en calle La Gaceta, en la cancha de básquet del sector 1 de Los Molinos.

El miércoles 14, las actividades continuarán en el barrio Bicentenario, específicamente en la intersección de El Aguilar y Barrancas. Allí se brindará vacunación y registro en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12 horas, y por la tarde, de 15 a 18 horas.

Para el jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14 horas. Finalmente, el viernes 16, el quirófano móvil estará operativo desde las 14 horas en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas – 30 Hectáreas.