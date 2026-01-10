sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 09:59
Operativos.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma de la semana

Confirmaron el amplio cronograma de vacunación y registro de mascotas en barrios de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana, con operativos de vacunación, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil.

Lee además
Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Bienestar.

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse
Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Los operativos en San Salvador de Jujuy

El programa comenzará el lunes 12 enero, con jornadas de vacunación y registro en el sector de Avenida Forestal y Olimpia Barrionuevo, en Alto Comedero. Las atenciones se realizarán en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12 horas, y por la tarde, de 15 a 18 horas.

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

El martes 13 de enero, el quirófano móvil estará presente desde las 14 horas en calle La Gaceta 324, en el barrio Los Molinos. Además, ese mismo día se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de 14 a 17 horas en calle La Gaceta, en la cancha de básquet del sector 1 de Los Molinos.

El miércoles 14, las actividades continuarán en el barrio Bicentenario, específicamente en la intersección de El Aguilar y Barrancas. Allí se brindará vacunación y registro en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12 horas, y por la tarde, de 15 a 18 horas.

Para el jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14 horas. Finalmente, el viernes 16, el quirófano móvil estará operativo desde las 14 horas en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas – 30 Hectáreas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Sube el estacionamiento tarifado en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Lo que se lee ahora
abejas en verano en jujuy: que es un enjambre, por que aparece y por que no hay que espantarlas video
Naturaleza.

Abejas en verano en Jujuy: qué es un enjambre, por qué aparece y por qué no hay que espantarlas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy
Clima.

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

Mercado 6 de Agosto.
Atención.

Cierran el Mercado 6 de Agosto parte del fin de semana: los detalles

Simularon uncontrol y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo video
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel