Sube el estacionamiento tarifado en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Desde este sábado 10 de enero , se incrementará el valor del estacionamiento tarifado en San Salvador de Jujuy , según lo estipulado en las ordenanzas N° 8239/2024, N° 8116/2024 y el artículo 106° de la ordenanza N° 8239/2025 conforme al siguiente detalle:

Así lo informó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que detalló para la población en general y a los conductores en particular, cuáles son los nuevos valores a pagar para estacionar.

La herramienta tiene como objetivo optimizar la experiencia de estacionamiento para los vecinos , ofreciendo una serie de beneficios que aseguran que el estacionamiento sea mucho más accesible, con un sistema sencillo.

l sistema de precios indica que en lugar de pagar por un período de tiempo fijo, los usuarios son facturados en base a los minutos exactos que pasan estacionados, lo que garantiza una tarifa especial, permitiendo a las personas pagar sólo por el tiempo que realmente utilizan.

También quienes optan por el Tarjetón Mensual obtienen un 15% adicional en el saldo de su cuenta, beneficio adicional que recompensa a los usuarios habituales. El pase mensual ofrece comodidad y ahorros económicos.

Entre las ventajas de la aplicación está la que indica conocer las mayores probabilidades de encontrar estacionamiento en cada cuadra del centro de la ciudad, evitándose pérdidas de tiempo y sobre todo, conocer en tiempo real si hay lugar para estacionar en el destino elegido.

Los usuarios que tengan la aplicación instalada en sus celulares, podrán visualizar flechas de colores en el mapa, que indican el nivel de disponibilidad de lugares para estacionar, con solo tres colores referenciales.

La flecha verde indica alta probabilidad de encontrar lugar; la amarilla buena probabilidad y la flecha roja es baja probabilidad. Los automovilistas podrán acceder a esta funcionalidad si la aplicación está actualizada a su última versión desde las tiendas oficiales.