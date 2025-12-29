Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que se hará la cuarta edición de Verano Activo , una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores , orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social.

La propuesta que se hará durante la temporada estival, incluye actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad. El plan comenzará el próximo lunes 5 de enero bajo el lema “ Movimiento, bienestar y encuentro para disfrutar el verano ” .

El programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad. La apertura será el próximo lunes de 17 a 19:30 horas en el Natatorio Municipal Guillermo Poma , ubicado en el Parque San Martín.

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo) Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Dónde será Verano Activo en San Salvador de Jujuy

Una de las sedes será en la Delegación Municipal de Reyes ubicada en avenida Jorge Cafrune 1562 del barrio Villa Jardín de Reyes, los martes y jueves de 14 a 18 horas. Las inscripciones se hacen en la Dirección de Adultos Mayores de la calle Jorge Newbery 996, esquina Dorrego.

También en Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana de la calle Capitán Krause esquina Comodoro de la Colina de las 200 Viviendas de Alto Comedero. Será los martes y jueves de 14 a 18 horas y las inscripciones son en el CPV Santa Ana.

Además, en el Natatorio Municipal Guillermo Poma del Parque San Martín, los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19:30 horas. Las inscripciones son en la Estación Saludable de la avenida Hipólito Yrigoyen y República de Siria.