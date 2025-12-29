lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 16:02
Bienestar.

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

Nueva edición de Verano Activo, el espacio para que adultos puedan hacer actividad física en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que se hará la cuarta edición de Verano Activo, una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores, orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social.

Lee además
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Atención.

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo
Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

El programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad. La apertura será el próximo lunes de 17 a 19:30 horas en el Natatorio Municipal Guillermo Poma, ubicado en el Parque San Martín.

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Dónde será Verano Activo en San Salvador de Jujuy

Una de las sedes será en la Delegación Municipal de Reyes ubicada en avenida Jorge Cafrune 1562 del barrio Villa Jardín de Reyes, los martes y jueves de 14 a 18 horas. Las inscripciones se hacen en la Dirección de Adultos Mayores de la calle Jorge Newbery 996, esquina Dorrego.

También en Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana de la calle Capitán Krause esquina Comodoro de la Colina de las 200 Viviendas de Alto Comedero. Será los martes y jueves de 14 a 18 horas y las inscripciones son en el CPV Santa Ana.

Además, en el Natatorio Municipal Guillermo Poma del Parque San Martín, los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19:30 horas. Las inscripciones son en la Estación Saludable de la avenida Hipólito Yrigoyen y República de Siria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Brutal agresión en San Pedrito: lo atacaron con botellas y piedras e intentaron incendiar su casa

Colonias de vacaciones en San Salvador de Jujuy: cuándo empiezan y cómo inscribirse

Cómo funcionan los colectivos en Jujuy este 25 de diciembre

Lo que se lee ahora
Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel