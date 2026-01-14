miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 18:29
Peligrosos.

Circulaban por San Salvador de Jujuy en un auto sin patente y con armas blancas

Una banda de sospechosos circulaba por San Salvador de Jujuy en un auto sin patente y llevaban armas blancas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Circulabanpor San Salvador de Jujuy&nbsp;

Circulaban por San Salvador de Jujuy 

Cinco personas que se movilizaban de manera sospechosa en un vehículo sin patente por San Salvador de Jujuy, fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles 14 de enero por la avenida Juan Domingo Perón.

Lee además
Vecinos de la Tupac Amaru en Alto Comedero reclaman más seguridad tras el asesinato de Juan Vanega. Hablan de robos y chicos consumiendo en la calle. (imagen realizada con IA)
Sociedad.

"Hay mucha inseguridad": el reclamo de vecinos de Alto Comedero tras el crimen de Juan Vanega
crece la inseguridad en san pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa
Inseguridad.

Crece la inseguridad en San Pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 demoró a cuatro hombres y una mujer. Fue tras intentar identificar a los ocupantes del vehículo, pero las personas sospechosas de integrar una banda delictiva, habrían intentado agredirlos para darse a la fuga.

Los cinco fueron reducidos y se requisó ante la presencia de testigos el auto, con apoyo del personal de Narcotráfico e Infantería. Durante el operativo, se secuestraron un cuchillo tipo carnicero, un caño de hierro y una madera con punta.

En la verificación de antecedentes, se constató que uno de los ocupantes, de 34 años, tenía un pedido de paradero activo por causas judiciales previas. También se indicó que otros dos involucrados contaban con medidas restrictivas vigentes.

Circulaban por San Salvador de Jujuy
Circulaban por San Salvador de Jujuy

Circulaban por San Salvador de Jujuy

Los demorados de 34, 21, 28 y 42 años, junto con la mujer de 42, quedaron alojados en la Comisaría Seccional 59°, a disposición de las autoridades competentes. La causa fue caratulada de manera preventiva como “merodeo con fines delictivos, resistencia y atentado a la autoridad”.

Inseguridad en San Salvador de Jujuy

La inseguridad volvió a ocupar el centro de las preocupaciones en el barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy. Vecinos de distintos sectores alertan por una seguidilla de hechos delictivos registrados en los últimos meses, con especial foco en la calle Moscú, una de las arterias principales, y en zonas cercanas al puente. La demora en la respuesta policial forma parte de un reclamo que se sostiene en el tiempo.

Según relatan, los episodios se repiten a diario y afectan tanto a peatones como a viviendas particulares. Robos de carteras, celulares y el ingreso a casas mediante escaleras aparecen entre las modalidades más mencionadas.

Los testimonios recogidos por TodoJujuy.com dan cuenta de un malestar extendido y de pedidos formales que no obtienen respuesta. “Hay demasiada inseguridad, que es lo principal”, expresó una vecina del sector.

Vecinos aseguran que los postes de luz y los focos sufren robos constantes, lo que deja amplios tramos a oscuras durante la noche. “Roban los postes de luz, los focos. Las plantas se roban. Hacemos reclamos y no recibimos respuestas", señaló otra vecina.

La calle Moscú y sus alrededores concentran gran parte de las denuncias. “Se ven muchos robos, sobre todo en la zona del puente y la bajada por la Moscú”, afirmó otra vecina. Ante este escenario, describen una organización informal para cuidarse entre sí. “Nos tenemos que cuidar entre los vecinos. Ya todos los conocemos y sabemos cómo es la cosa”, sostuvo una de las entrevistadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Hay mucha inseguridad": el reclamo de vecinos de Alto Comedero tras el crimen de Juan Vanega

Crece la inseguridad en San Pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa

Inseguridad en El Chingo: vecinos denuncian robos reiterados y ausencia policial

Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"

Un ascensor urbano cierra este viernes por mantenimiento

Lo que se lee ahora
Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel