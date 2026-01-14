Circulaban por San Salvador de Jujuy en un auto sin patente y con armas blancas

Cinco personas que se movilizaban de manera sospechosa en un vehículo sin patente por San Salvador de Jujuy , fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles 14 de enero por la avenida Juan Domingo Perón .

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 demoró a cuatro hombres y una mujer . Fue tras intentar identificar a los ocupantes del vehículo, pero las personas sospechosas de integrar una banda delictiva, habrían intentado agredirlos para darse a la fuga .

Los cinco fueron reducidos y se requisó ante la presencia de testigos el auto, con apoyo del personal de Narcotráfico e Infantería. Durante el operativo, se secuestraron un cuchillo tipo carnicero, un caño de hierro y una madera con punta.

En la verificación de antecedentes, s e constató que uno de los ocupantes, de 34 años, tenía un pedido de paradero activo por causas judiciales previas . También se indicó que otros dos involucrados contaban con medidas restrictivas vigentes.

Los demorados de 34, 21, 28 y 42 años, junto con la mujer de 42, quedaron alojados en la Comisaría Seccional 59°, a disposición de las autoridades competentes. La causa fue caratulada de manera preventiva como “merodeo con fines delictivos, resistencia y atentado a la autoridad”.

La inseguridad volvió a ocupar el centro de las preocupaciones en el barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy. Vecinos de distintos sectores alertan por una seguidilla de hechos delictivos registrados en los últimos meses, con especial foco en la calle Moscú, una de las arterias principales, y en zonas cercanas al puente. La demora en la respuesta policial forma parte de un reclamo que se sostiene en el tiempo.

Según relatan, los episodios se repiten a diario y afectan tanto a peatones como a viviendas particulares. Robos de carteras, celulares y el ingreso a casas mediante escaleras aparecen entre las modalidades más mencionadas.

Los testimonios recogidos por TodoJujuy.com dan cuenta de un malestar extendido y de pedidos formales que no obtienen respuesta. “Hay demasiada inseguridad, que es lo principal”, expresó una vecina del sector.

Vecinos aseguran que los postes de luz y los focos sufren robos constantes, lo que deja amplios tramos a oscuras durante la noche. “Roban los postes de luz, los focos. Las plantas se roban. Hacemos reclamos y no recibimos respuestas", señaló otra vecina.

La calle Moscú y sus alrededores concentran gran parte de las denuncias. “Se ven muchos robos, sobre todo en la zona del puente y la bajada por la Moscú”, afirmó otra vecina. Ante este escenario, describen una organización informal para cuidarse entre sí. “Nos tenemos que cuidar entre los vecinos. Ya todos los conocemos y sabemos cómo es la cosa”, sostuvo una de las entrevistadas.