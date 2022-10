“Venimos diciendo desde el primer momento desde el Consejo del PJ no a la reforma parcial” , indicó Rivarola, y agregó que “ en el peronismo no le tenemos miedo a nada” , en el marco de la conferencia de prensa realizada en la sede partidaria.

“No estamos de acuerdo por el sistema económico del país y de Jujuy , donde los trabajadores y el que no tiene trabajo no llega a fin de mes”, dijo el dirigente, y pidió unirse para resolver los problemas que sufre la gente.

“Quiero tener una provincia cada vez mejor”, puntualizó Rivarola, y marcó que el objetivo debe ser que cada ciudadano viva mejor. “Tenemos una inflación grande y cada día se gasta más. Tenemos que luchar contra eso”, y dijo que la provincia “está en una situación terrible”.

Rubén Rivarola, el PJ y la postura sobre la realidad (1).jpg Rubén Rivarola, el PJ y la postura sobre la realidad

“Hoy algunos se dieron cuenta que la reforma no es para el Gobernador”, subrayó, y dijo que el peronismo “aspira a la gobernación del 2023. Tenemos candidatos para todo, senadores, intendentes y diputados”, y recalcó que el peronismo “es un movimiento donde salimos todos a trabajar”.

“Basta de hablar de la Constitución, empecemos a trabajar por el bien común de la gente que nos dio la posibilidad de estar en los cargos”, pidió Rivarola, y dijo que “es el momento de sacar la provincia adelante. Es la obligación de cada dirigente”, subrayó.

Los cambios que impulsan

Si bien los constituyentes solo podrán debatir sobre los puntos ya aprobados en la legislatura, Rivarola dijo que “venimos peleando por la coparticipación, porque no puede ser que los municipios no la tengan, no saben cómo pagar sus sueldos si el gobierno no colabora. Hay que luchar por una nueva ley, porque es vieja”, dijo.

Rivarola indicó también que plantean que cada departamento tenga un diputado que los represente. “Eso si debe estar en la Constitución. Queremos que cada uno tenga un diputado para que los vecinos le golpeen la puerta”, ya que varios están en la capital y no conocen los problemas de cada ciudad.

Actualidad del PJ

“El partido está abierto y trabajamos todos juntos”, marcó Rivarola. “Que vengan y trabajen, porque el que no está es porque no quiere. Somos todos compañeros y tenemos ganas de trabajar. Cada cual tiene su idea”, y pidió que “nos unamos”.

EL PJ PIDE UNIFICAR - Elecciones en Jujuy

Los pedidos

Mientras Luis Cabana, otro de los referentes partidarios, pidió una reforma integral para la modernización de la Constitución, y dijo que la decisión del gobierno de postergar la constituyente “es atinada”, y recalcó que hay que revisar la fecha.

“Nuestro deseo es que vaya a la elección general, y haremos esas consideraciones”, y adelantó que en el partido “seguiremos con el debate de los constituyentes y pediremos otros ejes del debate de la reforma”, como la creación del consejo económico social, y pidió que la reforma debe servir “para los próximos 100 años”.

Un 2023 con varias elecciones

El gobernador Gerardo Morales confirmó que Jujuy adelantará las elecciones para gobernador, intendentes, comisionados y cargos legislativos, separándolo de la votación para presidente, y dijo que en la elección provincial se votarán también a los constituyentes.

El mandatario dijo que la unificación de estas elecciones tira por la borda las especulaciones sobre su posible candidatura para una re-reelección. "Habrá un candidato y no seré yo", dijo. "No tenemos definiciones de fechas, pero seguramente estarán encuadradas en los tiempos de la Constitución", indicó y dijo que "no hubo veto ni nada, vamos en dirección de la reforma"

El proyecto de reforma parcial de la Constitución, fue impulsado por el gobernador Gerardo Morales el pasado 12 de septiembre, y contiene 47 puntos que buscan avanzar en temas como las protestas sociales, la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción y destaca no modificar la cláusula respecto a la no re-reelección a gobernador.