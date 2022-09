Diputados aprobaron la necesidad de la reforma parcial de la Constitución

El proyecto fue impulsado por el gobernador Gerardo Morales el pasado 12 de septiembre , y contiene 47 puntos que buscan avanzar en temas como las protestas sociales, la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción y destaca no modificar la cláusula respecto a la no re-reelección a gobernador.

La Legislatura aprobó la Reforma de la Constitución de Jujuy .jpg Diputados aprobaron en la Legislatura la Reforma de la Constitución de Jujuy

Tras las palabras de cada representante, la votación se realizó en la sesión encabezada por Abud Robles, vicepresidente de la Legislatura, por la ausencia de Carlos Haquim, y los diputados ante el pedido del conductor de la sesión, votaron y el proyecto fue aprobado en general y en particular por mayoría suficiente.

Alberto Bernis aseguró que están conformes con la aprobación del proyecto, ya que “entendemos que Jujuy da un paso hacia la consolidación de la paz social, el orden democrático y el cambio de la matriz productiva”, y enumeró las ventajas de las modificaciones.

“Que quede claro: no reformamos la constitución, facultamos al Ejecutivo y ellos tendrán los plazos para las elecciones”, dijo Bernis y reafirmó que los constituyentes serán elegidos por la gente. “Es decir que será el pueblo que determine la Constitución”.

“Esto es algo histórico”, dijo aludiendo a la última reforma de 1986. “Esta reforma no es una cuestión de partidos”, e indicó que el trabajo de la Legislatura terminó y ahora es el Ejecutivo que debe promulgar la Ley. “La reforma es parcial. No es interpretación, no es una nueva Constitución”, aclaró.

“Mezclaron el tema con la política nacional”, dijo apuntando a la oposición, y explicó que la protesta social no tendrá modificaciones y será respetada. “Vamos a fortalecer a los organismos y sistemas de control de las cuentas públicas”, subrayó.

“Al pueblo hay que decirle que es muy importante que esté escrito que vamos a vivir en paz”, dijo Bernis. “Nunca más un gobernador indultará a nadie por ningún hecho. Se acabaron los mandatos indefinidos de diputados, intendentes o concejales”, explicó el diputado, y reafirmó que no se agranda el mandato del Gobernador. “Será una constitución moderna”, cerró.

Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista y diputado del Frente de Todos, aseguró que “se vio claramente que no acompañamos. Los que se quejan y gritan son lo que trabajaron con Gerardo Morales”, dijo el legislador.

“Nunca se dijo que habrá relección”, acotó Rivarola. “Veremos qué pasa y como trabajamos con los constituyentes. Ellos decidirán”, dijo sobre los 48 que serán los encargados de aprobar o no el proyecto. “Buscaremos los mejores hombres y mujeres. Hay que trabajar para tener la mayor cantidad”, marcó.

Los cambios de la Constitución

Entre las modificaciones aprobadas, se destacan la de no habilitar un tercer mandato para gobernador, y también limitar los mandatos de intendentes, diputados, comisionados municipales y concejales a dos periodos.

Además dar nuevos derechos ambientales; también surgen para las mujeres y la diversidad; la redacción de la Constitución a idiomas de pueblos originarios; la prohibición del maltrato animal, y la prohibición de la Ley de Lemas.

También se cambia el periodo de sesiones que comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de noviembre; otorga estabilidad democrática de comisiones municipales; consagra al Consejo de la Magistratura para la selección y remoción de los jueces inferiores.

Se aprobó con la reforma la evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad de la Justicia; la capacitación de jueces, fiscales y judiciales, y la autonomía del MPA. También destaca eliminar el Banco Oficial de la provincia, eliminar el Instituto de Colonización, la eliminación del sistema jubilatoria está a cargo del ANSES.

¿Cómo se eligen los convencionales?

Los convencionales que resulten elegidos por el voto popular, desempeñarán sus funciones ad honorem, y la legislatura definirá el acuerdo básico de temas para la reforma. Se estima que el 11 de diciembre se realizaría la elección de constituyentes, en tanto la Convención tendría lugar el 15 de ese mes.

Movilización a la Legislatura

Organizaciones sociales y sindicales se movilizaron a la Legislatura para manifestarse ante el debate parlamentario, lo que originó una gran operativo de seguridad que abarco cortes de calles adyacentes a la sede del poder legislativo.

Las calles que fueron cortadas y valladas, fueron sobre la esquina de Gorriti e Independencia, y también en Gorriti y la avenida 19 de abril, ambas que sirven de acceso a la Casa de Piedra, más la calle Martearena. Los colectivos urbanos circularon por calle Lavalle.

